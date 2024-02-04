民主黨南卡初選拜登輕鬆勝出 喊話要讓川普11月成輸家

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（中央社南卡羅來納州哥倫比亞3日綜合外電報導）美國總統拜登今天在南卡羅來納州民主黨初選輕鬆獲勝，他說，他將使共和黨對手川普在11月的選舉中成為「輸家」。

法新社報導，根據美國媒體預測，81歲的現任總統拜登在南卡初選大勝2位對手，在展開爭取黨內提名之路上開出紅盤。

路透社報導，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）在晚間7時投票結束後不久，即預測拜登將會贏得南卡初選。

在86%的選區通報中，拜登贏得8萬5635票，得票率 96.3%。

但民主黨人將密切關注初選結果，看看民調低迷的拜登是否取得4年前幫他入主白宮的非裔選民支持。

拜登在聲明中表示：「現在到了2024年，南卡人民再次發聲，毫無疑問，你們讓我們再次踏上贏得總統寶座的道路，讓川普再次成為輸家。」

2020年拜登在南卡勝選，扭轉前幾場初選失利情勢後，一路前進白宮。

拜登在南卡初選只有兩個威脅不大的競爭對手：眾議員菲力普斯（Dean Phillips）以及暢銷勵志書作者威廉森（Marianne Williamson）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130204