拜登2024大選能否贏非裔支持 南卡初選成前哨站

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（中央社哥倫比亞3日綜合外電報導）美國民主黨2024總統提名戰今天正式在南卡羅來納州起跑，總統拜登面臨的挑戰並不大，但由於這場初選將反映他的人氣，尤其是非裔選民對他的支持，因此結果備受各界注目。

路透社報導，81歲的拜登聲望不高，在贏得民主黨提名、競逐11月5日總統大選所面臨的競爭卻也不大。他希冀能以壓倒性之姿拿下南卡這個選民以非裔占多數的州的初選，粉碎各界對他年紀以及高物價以及美墨邊界安全議題的關切。

77歲的前總統川普是最有可能贏得共和黨總統提名的人選，極有可能在11月大選二度與拜登交鋒。

南卡雖然自1976年以來就未曾在大選中支持過民主黨籍總統候選人，卻是拜登競選連任的重大試金石，這是因為一來南卡民主黨選民中有過半為非裔人士，二來非裔選民在總統大選中向來偏向支持民主黨，投給民主黨和共和黨的比例約為9比1。

然而，法新社現場直擊後發現，有跡象顯示初選投票率並不踴躍。

法新社記者至查爾斯頓（Charleston）幾個投票站僅看到零星選民，許多民眾似乎把拜登贏得南卡初選視為必然結果。

多個受訪選民對拜登總統第一個任期表現還算滿意之餘，承認對他爭取第二任期的熱度並不高。然而，他們也說不想看到川普贏得大選。

現任總統拜登在初選只有兩個威脅不大的競爭對手：明尼蘇達州國會議員菲力普斯（Dean Phillips）以及暢銷勵志書作者威廉森（Marianne Williamson）。

拜登曾清楚表示，在他眼中，南卡是證明他仍有能耐贏得非裔選民背書的戰場。拜登2020年就是靠非裔選民的力挺入主白宮橢圓形辦公室。

然而，近來幾個民調表示，非裔選民，尤其是年輕非裔選民對拜登的支持度有下滑趨勢，主因他們不滿他們4年前以神聖一票支持的拜登，上任後並未處理他們視為優先要務的議題。

然而，即使拜登個人支持度處於過去數十年來現任總統不曾見過的低點，近期幾個其他民調仍顯示他稍稍領先川普，或與川普不相上下。

63歲南卡選民韓密爾頓（Annette Hamilton）在北查爾斯頓投完票後說：「我認為他（拜登）已經盡力了。」當被問及拜登是否有機會在11月大選勝出，她回答說：「我向老天祈禱他會贏。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130204