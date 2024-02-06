內華達州將舉行2場共和黨初選 特殊制度背景一次看

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國前總統川普與前南卡羅來納州州長海利的共和黨黨內提名戰將於本週稍晚在內華達州登場。在法律問題和政治操縱考量影響下，該州實際上有2場初選。

海利（Nikki Haley）是川普重披共和黨戰袍的最後一位競爭對手。川普已在愛荷華州和新罕布什爾州的提名戰中大獲全勝，幾乎已篤定勝出。海利曾任駐聯合國大使，矢言將參選到底，並計劃於2月24日在家鄉南卡羅來納州進行最後一搏。

路透社列出今年內華達州初選之所以如此特殊的原因。

●為何內華達州有2場初選？

首戰是2月6日舉行、海利參與的州政府初選；第2次投票則是2月8日的黨團會議（caucus）。黨團會議由挺川的共和黨內華達州黨部（Nevada Republican Party）主辦，只有川普1人參選。

就算海利贏得6日的初選，她也沒機會出線，因為只有8日參與黨團會議投票的候選人才有機會爭取在7月共和黨全國代表大會（Republican National Convention）中內華達州的26張黨代表票。預計共和黨屆時將正式提名總統候選人，以在11月5日的大選中挑戰民主黨現任總統拜登。

這意味川普幾乎篤定將在8日贏得內華達州的26張黨代表票。

事實上，內華達州有許多選民收到2張郵寄選票，其中1張是川普，另1張則是海利。

究其背後原因，在於共和黨內華達州黨部拒絕遵守2021年通過的州法。根據上述州法，州政府將舉辦初選，以替代原本由政黨黨團舉辦初選的舊有模式。不過，共和黨人士反對州法，並持續遵循過往的黨團初選模式。

內華達州黨部去年還決定，任何參加2月6日初選的候選人皆不得參加黨團會議，因此無望競爭該州26張黨代表票中的任何1張。

●這項特殊制度對內華達州的影響為何？

一方面，內華達州可得到它所想要的：成為全美第3個舉行共和黨總統初選的州份。但另一方面，這並沒有很大的實質意義，因為海利並未在該州競選造勢，川普最近僅訪問該州1次，全國媒體也幾乎完全忽視內華達州黨部數月前就為川普精心策劃的一場選戰。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1130206