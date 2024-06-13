拜登兒子吸毒購槍遭定罪 民調：未動搖美選民意向

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）根據昨天結束的路透社/易普索民調，大多數美國選民都關注總統拜登兒子韓特．拜登的刑事審判，絕大多數選民說，他遭定罪不會影響他們在11月5日大選的投票。

在路透社/易普索（Reuters/Ipsos）為期兩天的民調中，約67%的登記選民說，他們至少聽過一些關於韓特．拜登（Hunter Biden）受審的訊息。韓特．拜登遭控在購買槍枝時對使用毒品說謊，於本月10日遭到定罪。這是首度有在位總統的孩子遭到定罪。但80%的登記選民說，這項判決不會影響他們投給拜登的可能性。現任總統拜登尋求在11月大選贏得連任。

共和黨總統參選人川普遭控試圖掩蓋向豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付封口費而於上月遭到定罪，這樣的結果對選民的投票意願產生較大的影響，僅61%的選民說這不會動搖他們的決定。

拜登與川普都在努力拉攏的無黨派登記選民，與更廣泛的民眾站在同一陣線，4/5的選民說，韓特的有罪判決不會影響他們的投票；對比之下，在川普遭判有罪後，3/5的選民表示，這不會動搖他們的意向。

整體而言，16%的登記選民說，韓特遭到定罪，使得他們更不可能投給他的父親，4%的選民表示，這讓他們更可能投給拜登。約24%的登記選民說，川普遭定罪後，他們更不可能投給他；然而，14%的選民說，這讓他們更可能把票投給川普。

這項線上民調調查全美930名登記選民，誤差範圍約為3個百分點。

川普與拜登在全國民調一直不分軒輊，川普在數個可能決定11月選舉結果的決戰州取得領先。

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川普將在7月遭到判刑，可能面臨有期徒刑。審理韓特案的法官尚未定出量刑日，但已概述一個時間表，將在總統大選前約1個月判刑。

只有略過半數的受訪選民（57%）說，總統的兒子應該因他的罪行入獄，高於先前路透社/易普索民調中認為川普應該入獄的比率，當時有46%選民稱川普應該坐牢。參與最新民調的選民中，有較高比例的人說韓特獲得公平的審判，比率達65%；相較之下，只有48%的選民認為川普受到公平的審判，這可能強化他們的看法。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1130613