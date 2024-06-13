稱哈瑪斯欲修改停火協議 白宮：沒時間討價還價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈/日內瓦/開羅12日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，哈瑪斯對美國支持的停火協議提出多項修改，其中有些行不通，調解人正努力彌合雙方歧見。白宮國安顧問說，沒時間討價還價了。

路透社報導指，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發言人哈姆丹（Osama Hamdan）否認他們曾就停火協議提出「新的想法」。哈姆丹在泛阿拉伯媒體Al-Araby電視台發表談話時，重申了哈瑪斯的立場，即以色列拒絕了相關提案，並指控美國政府與其親密盟友同流合污。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，哈瑪斯對這項提案提出許多修改，有些更動幅度「微小」，也非意料之外，有些則與聯合國安全理事會決議中概述的停火協議內容存在較大差異。

蘇利文告訴記者說：「我們的目標是讓整個過程畫下句點，而我們認為討價還價的時間已經結束了。」

兩名埃及安全消息人士告訴路透社，哈瑪斯希望美國就停火計畫提供書面保證。

哈瑪斯今晚發布聲明，強調他們「積極」參與談判，並敦促美國向以色列施壓，使其接受一項可讓加薩（Gaza）永久停火、以軍全面撤出加薩走廊、重建和釋放巴勒斯坦囚犯的協議。

哈瑪斯表示，儘管美國官員表示以色列已接受拜登5月31日提出的停火協議，但我們「尚未聽到任何以色列官員證實以方已接受協議內容」。

拜登的提案包括雙方停戰和分階段釋放被扣留在加薩的以色列人質，以換取在以色列被監禁的巴勒斯坦人，最終達成永久結束戰爭。

布林肯（Antony Blinken）在杜哈（Doha）與卡達總理舉行的聯合記者會上表示，自2007年以來一直掌管加薩的哈瑪斯提出一些意見相左的提案，試圖修改其在先前會談中已接受的條款。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130613