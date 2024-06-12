哈瑪斯回應美國提案 稱為停火協議開闢寬廣道路

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（中央社耶路撒冷11日綜合外電報導）哈瑪斯今天表示，其對美國針對加薩8個月戰爭所提停火計畫做出的「積極」回應，為達成協議開闢寬廣道路；然而，前景仍充滿不確定性，因為以哈都未表明致力達成協議。

路透社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天對美國總統拜登5月31日勾勒的提案做出正式回應。以色列表示，這樣的回應等同於拒絕，而一名哈瑪斯官員說，這個巴勒斯坦團體只是在重申當前的計畫沒有符合其長期以來的要求。

埃及與卡達表示，他們已收到哈瑪斯的回應，但沒有透露內容。

哈瑪斯政治局成員黎希（Izzat al-Rishq）今天清晨發表聲明表示，哈瑪斯的回應是「負責任、認真且積極的」，為達成協議「開闢了寬廣道路」。

另一名不願具名的哈瑪斯官員今天告訴路透社，這樣的回應重申哈瑪斯的立場，即停火必須導向永久終結在加薩的敵對行動、以色列部隊撤出、重建這個巴勒斯坦飛地，以及釋放關押在以色列的巴勒斯坦囚犯。

這位官員說：「我們重申我們先前的立場。我認為這沒有很大的差距。現在球在以色列場上。」

美國已表示以色列接受這項提案，但以色列尚未公開表態。在以色列繼續攻擊加薩中部與南部時，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）重申在剿滅哈瑪斯之前，以色列不會承諾結束在加薩的戰役。加薩中南部為這場戰爭最血腥的地區之一。

一名以色列官員今天說，以色列已透過調解人員收到哈瑪斯的回應，哈瑪斯「改變了所有主要且最有意義的參數」。

這名不願具名的以色列官員說，哈瑪斯「已經拒絕拜登總統提出釋放人質的提議」。

稍早，一名不願具名的非以色列官員說，哈瑪斯提出新的時間表，以與以色列達成永久停火、讓以色列自加薩撤軍，包括在拉法（Rafah）地區。

聯合國安全理事會（U.N. Security Council）10日投票贊成支持拜登提出的美國決議案。哈瑪斯官員阿布朱瑞（Sami Abu Zuhri）今天跟路透社說，哈瑪斯接受安理會的決議，準備就停火細節進行磋商。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在特拉維夫（Tel Aviv）與以色列官員會面，稱哈瑪斯發表的評論是「充滿希望的跡象」，但說這些言論不是決定性的。

布林肯在特拉維夫向媒體表示，更重要的是「這些回應是來自加薩與在加薩的哈瑪斯領袖。這才是最重要的，也是我們尚未得到的」。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1130612