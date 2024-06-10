差一天就能團圓 以色列獲釋人質與父親永別

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（中央社耶路撒冷9日綜合外電報導）梅爾（Almog Meir Jan）是近日獲救的4名以色列人質之一，此前被哈瑪斯扣押約莫8個月，就在闔家可望團圓的前一天，卻傳來父親因心臟病發而身故的噩耗，父子天人永隔。

英國廣播公司（BBC）9日報導，現年22歲的梅爾因去年10月7日參加諾瓦音樂節（Nova Music Festival）而被綁架，之後被扣押在加薩走廊長達8個月。

以色列軍方8日在加薩中部救出4名人質，梅爾是其中之一，這次陸空夾擊的救援也導致大量巴勒斯坦人喪命。

梅爾父親的姊姊告訴以色列公共廣播公司（Kan），就在姪子獲釋前數月，弟弟的健康日益惡化並「緊盯著電視」。

她說：「梅爾的父親擔心兒子落入殺人者的手中，更擔憂兒子的處境和遭遇。」據信梅爾父親是因心臟病發而身故。

梅爾父親的胞姊說：「我弟弟因悲痛欲絕而死，沒看到他兒子平安歸來。」

梅爾與其他3個人質獲救，以色列各界歡欣鼓舞，與此同時，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）盛讚特種部隊救援行動「具創意又勇敢」。

但以色列藉由包括連串空襲展開的救援行動所造成的傷亡，引發各方強烈抨擊。

盤據加薩的哈瑪斯（Hamas）衛生部門表示，以色列的攻堅行動造成274人喪命，若前述的數據屬實，可說是這回以巴爆發衝突以來，加薩死傷最慘重的一天。

一名以色列國防軍（IDF）發言人則表示，加薩的死亡人數不到一百。

卡達總理於9日杜哈舉行的峰會期間，呼籲全球加強向以色列施壓，制止以軍在加薩的「野蠻入侵」；歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也譴責，這番殺戮猶如「另一回的平民大屠殺」。

一位以色列部長說，歐盟不譴責哈瑪斯把平民當人肉盾牌，反而指責以色列救人。

去年10月被綁架的約莫116人至今仍遭囚禁，當中超過1/3已獲證實慘遭不測，但一般認為可能不只這個數字。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1130610