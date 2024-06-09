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以色列猛攻加薩中部救人質 哈瑪斯：迄今釀274死

2024/6/9 20:54
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（中央社開羅9日綜合外電報導）加薩居民及哈瑪斯表示，以色列軍隊昨天為營救人質進行突襲，迄今造成274名巴勒斯坦人死亡，以軍今天繼續猛攻加薩中部，戰車進一步深入南部城市拉法，試圖封鎖部分地區。

路透社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩（Gaza）衛生部今天更新傷亡人數時指出，巴勒斯坦人遇害者已從昨天通報的210人，攀升至274人，另有698人受傷。

以色列特種突擊隊昨天闖進加薩中部人口稠密的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，營救去年10月起遭哈瑪斯武裝分子挾持的4名人質。

以色列軍方發表聲明指出，以軍繼續在加薩中部布賴吉（El-Bureij）以東及迪爾巴拉市（Deir al-Balah）行動，已擊斃數名巴勒斯坦槍手，並且摧毀武裝分子基礎設施。

根據受困家中的居民，以色列戰車今天開進兩個新地區，顯然為了完成對整個拉法（Rafah）東側的包圍，與哈瑪斯領導的武裝團體爆發衝突。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1130609

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以色列從加薩救出4人質 哈瑪斯：造成210巴勒斯坦人喪生
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