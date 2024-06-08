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加薩臨時碼頭完成修復 以色列：人道救援數天內恢復

2024/6/8 21:21（6/8 21:45 更新）
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圖為美軍5月16日將臨時浮動碼頭固定在加薩走廊海灘上。（路透社）
圖為美軍5月16日將臨時浮動碼頭固定在加薩走廊海灘上。（路透社）
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（中央社耶路撒冷8日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，美國在加薩走廊海岸附近建造的一座臨時碼頭完成結構修復後，透過海路進入加薩的人道援助將在未來幾天內恢復。

路透社報導，美國為協助援助物資進入加薩走廊（Gaza Strip）以緩和當地人道災難，而在加薩外海搭建一座臨時碼頭，並於5月中啟用。但僅過了2週，這座碼頭便在狂濤和天候衝擊下，部分結構5月28日斷裂脫離，導致碼頭暫時移除。

美軍中央司令部（US Central Command）昨天表示，這座臨時碼頭已經重新搭建。

以色列軍方今天說：「以色列國防軍（IDF）已開始確保美軍聯合灘岸後勤（JLOTS）能力所處的加薩沿海地區安全。這座碼頭重新架設後，將促使未來幾天內能開始繼續向加薩人民遞送人道援助。」

統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲以色列、造成1200人死亡，引發以色列反攻後，至今8個月加薩地區不斷上演人道災難。

根據加薩衛生部的說法，自以色列進攻以來，當地已有3萬6000多人因此喪生。以色列的攻擊已使加薩大部分地區淪為廢墟，大多數居民也已逃離家園。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130608

#加薩
#以色列
#美軍中央司令部
#美國
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