以軍空襲加薩聯合國學校傳27死 稱藏哈瑪斯據點

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（中央社耶路撒冷6日綜合外電報導）以色列軍方今天表示已在加薩走廊中部一所聯合國學校發動空襲，並指稱此處藏有巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯據點。哈瑪斯治下的加薩當局媒體辦公室說至少有27人喪生。

綜合法新社和路透社報導，以軍在聲明說，以色列戰機對加薩走廊（Gaza Strip）紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）學校內的哈瑪斯（Hamas）據點發動精準空襲，還說多名「恐怖分子已被殲滅」。

以軍聲明還說：「這些恐怖分子從校區指揮恐怖行動，同時利用學校作為掩護。」

哈瑪斯治下的加薩當局媒體辦公室說，這所學校內有流離失所者，已知至少27人喪生，數十人受傷，已送到艾格撒烈士醫院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）。辦公室還指控以軍發動「可怕的屠殺，令人類蒙羞」。

醫院稍早在深夜通報發電機故障，恐使患者治療變得複雜。

以軍表示，軍方在空襲前已採取措施，減少對平民造成傷害的風險。

加薩衛生部未立即證實上述消息，且哈瑪斯未在第一時間置評。記者也無法立即證實上述消息。

根據無國界醫生組織（MSF）統計，在這場空襲前，醫院自4日以來已接收至少70名死者，收治300多名傷者，其中大多是婦孺，以色近日多次對加薩中部發動空襲。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130606