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以哈戰爭最新停火提案 卡達稱哈瑪斯尚未回應

2024/6/7 15:13（6/7 15:25 更新）
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（中央社杜哈6日綜合外電報導）卡達外交部發言人安薩里今天表示，針對哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩停火、以及雙方交換人質和囚犯的倡議，哈瑪斯迄今尚未回應。

安薩里（Majed Al-Ansari）告訴卡達國家通訊社，調停方尚未收到哈瑪斯針對最新提案的回應。安薩里補充道，哈瑪斯表明「仍在研究該提案」。他並解釋說，調停工作繼續進行中。

卡達和美國、埃及，針對以哈戰爭停火的細節，已進行了好幾個月的磋商。但除了去年11月暫時停火了7天，並讓100多名人質獲釋之外，以哈戰爭始終沒有停過。為了重啟談判，美國總統拜登上週表示，以色列提出了一個新的3階段計畫。

根據埃及官方媒體開羅新聞（Al-Qahera News）今天引述1名來自高層的消息人士所言，埃及已收到來自哈瑪斯的令人鼓舞信息，哈瑪斯可能與以色列達成協議。

哈瑪斯的代表、卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）、埃及情報首長卡邁爾（Abbas Kamel）昨天在杜哈舉行會議後，今天傳出這個消息。

但哈瑪斯駐貝魯特官員哈姆丹（Osama Hamdan）今天對美國總統拜登所擬定架構的實質內容表示存疑。他說：「沒有什麼提案，只有拜登在演講中所說的話。」

他補充道：「目前為止，美國還沒有提出任何文件或書面證明，來佐證他們致力推動拜登在演講中所說的內容。」

同樣在今天，埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）在開羅與拜登的中東事務顧問麥格克（Brett McGurk）進行了會談。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130607

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