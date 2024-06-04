以色列證實又有4人質死亡 遺體仍被哈瑪斯扣留

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（中央社耶路撒冷3日綜合外電報導）以色列軍方今天證實，去年10月7日遭巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）綁架的人質當中，又有4人在囚禁期間死亡，且遺體目前仍被哈瑪斯扣留著。

路透社報導，這4名人質均為男性，身分分別是80歲的貝利（Chaim Peri）、80歲的麥茨格（Yoram Metzger）、84歲的古柏（Amiram Cooper），以及51歲的帕普威爾（Nadav Popplewell）。

哈瑪斯過去釋出過多支人質影片中，曾出現過這4人活著的身影。但哈瑪斯上個月宣稱，帕普威爾4月在以色列空襲中受傷喪命。

以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，最新情報證實這4人已經喪命。他在播出的演說中提到，軍方認為這4個人是「幾個月前」以色列軍隊在加薩走廊（Gaza Strip）南部甘尤尼斯（Khan Yunis）展開行動的時候，同時遇害的。

哈加里說：「我們正徹底調查他們喪生的來龍去脈，並檢查所有的可能性。我們很快就會公開調查結果，先是提供給他們的家人，然後再對社會大眾公布。我們將會開誠布公，如同我們迄今為止所做的一樣。」

根據以色列的統計，去年10月7日遭哈瑪斯擄走的250多人中，有約120人目前仍被押在加薩。此外，以色列當局有對外說明多名人質已不幸喪生。

哈瑪斯去年10月7日突襲以色列時，貝利人在他尼爾奧茲集體農場（Kibbutz Nir Oz）家中。他的兒子後來表示，父親讓母親躲在沙發後方，自己則試圖擊退持槍歹徒，最後為了避免妻子位置曝光而自願束手就擒。

麥茨格與古柏同樣來自尼爾奧茲，兩人都是與妻子一起被擄，但他們的太太去年11月於以哈短暫休戰期間被送回以色列。

根據人質聲援團體的說法，帕普威爾是和母親在尼里姆集體農場（Kibbutz Nirim）的家中遭俘。他的兄弟在哈瑪斯突襲期間遇害，母親則是去年11月獲釋。

鑒於帕普威爾是英裔以色列人，法新社報導指出，英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）表示，他十分難過聽到帕普威爾的死訊，並補充道：「我們再次要求哈瑪斯把所有人質送回家。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130604