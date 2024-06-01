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親巴勒斯坦示威者占領布魯克林博物館 與紐約警衝突

2024/6/1 14:21（6/1 15:07 更新）
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親巴勒斯坦抗議人士5月31日占領布魯克林博物館部分區域。（法新社）
親巴勒斯坦抗議人士5月31日占領布魯克林博物館部分區域。（法新社）
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（中央社紐約31日綜合外電報導）目擊者稱，親巴勒斯坦抗議人士今天占領布魯克林博物館（Brooklyn Museum）部分區域，在主要入口的上方懸掛布條，占據大廳大部分空間，並與警方發生扭打。

布魯克林博物館位於紐約市布魯克林區，館方表示，由於包括館內外發生警察與抗議人士間小規模衝突在內的混亂，他們提前1小時閉館。

雖有一些人遭逮捕，但紐約市警察局（New York Police Department）發言人表示，在示威活動結束前，不會有正式的統計數據。最初一波衝突發生後的幾個小時，館外的抗議活動仍在持續，但發言人不確定是否仍有抗議人士留在館中。

為路透社工作的人士目擊指出，遭逮的其中1人是男性，他因在戶外的雕塑塗鴉被捕。幾名示威人士在布魯克林博物館入口外廣場上的OY/YO雕塑上留下潦草的訊息。

布魯克林博物館發言人在電子郵件中說：「本館廣場上既有和新陳設的藝術品遭到破壞，抗議人士闖進館內，我們的保全人員遭到肢體和言語上的騷擾。」

聲明中說：「出於對本館建築、館藏、工作人員的擔憂，我們決定提前1小時關閉」，並要求參觀民眾平靜地離開。

根據為路透社工作的人士目擊所指，數百名抗議人士正在布魯克林區遊行，其中一些人從入口衝進博物館。保全人員擋下許多人，但仍有部分人闖入。

該館新古典主義風格的正門上方，被掛上寫著「解放巴勒斯坦、從種族滅絕中撤資」的布條。

親巴勒斯坦組織「在我們有生之年」（Within Our Lifetime）敦促示威群眾，「為加薩（Gaza）而湧入布魯克林博物館」。

反對以色列在加薩發動戰爭的示威活動在美國仍在持續，主要是發生在大學校園中。

哈瑪斯（Hamas）武裝分子去年10月7日襲擊以色列，造成1200人死亡，引爆以哈戰爭。

巴勒斯坦衛生當局估計，自以色列展開報復攻擊以來，加薩迄今已有超過3萬6280人死亡。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130601

#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#路透社
#以哈戰爭
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