UCLA校警局長坐視示威學生被攻擊 遭暫時調職
2024/5/23 07:47（5/23 08:08 更新）
（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）加州大學洛杉磯分校（UCLA）今天將校警局長調職，原因是上個月支持巴勒斯坦學生營地遭到校外人士攻擊時，未主動介入，讓學生獨自面對。
主要負責策略溝通的UCLA副校長大迫瑪麗（Mary Osako）今天發出聲明稿，宣布將校園警察局長湯瑪斯（John Thomas）暫時調職。
「洛杉磯時報」報導，歷經幾週前，校園內支持巴勒斯坦的學生與校外人士發生暴力衝突後，校方正在全面檢視校園安全，任命布拉吉爾（Rick Braziel）擔任校園安全辦公室副校長。
據報導，衝突發生當晚，湯瑪斯在家中觀看道奇隊比賽，收到通知反對人士正在攻擊營地。湯瑪斯隨即通知洛杉磯警察局，要求調派警力協助。
湯瑪斯抵達現場的同時，已有UCLA校園警察和其他支援警力共19人到場，但當時警方並未介入制止暴力。湯瑪斯的說法是，當時警力不足。
報導指出，當凌晨1時40分足夠的警力抵達並且介入時，大部分反對人士已經逃離校園。有線電視新聞網（CNN）指出，學生面對反對人士的攻擊時間，長達數小時，但警方僅在一旁待命。（編輯：陳承功）1130523
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