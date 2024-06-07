美提以哈停火決議草案 在聯合國安理會與俄中角力

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（中央社紐約聯合國總部6日綜合外電報導）由美國起草、經總統拜登擬定的一項聯合國安全理事會決議草案，將支持以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）達成停火，但在安理會擁有否決權的俄羅斯和中國今天提出關切。

路透社報導，外交官員指出，聯合國安理會中的唯一阿拉伯國家成員阿爾及利亞也表示不準備支持這項提案。安理會決議草案需要至少9名成員投票支持，且美國、法國、英國、中國和俄羅斯未加以否決才能通過。

拜登一週前提出加薩走廊（Gaza Strip）3階段停火計畫，並稱這是以色列的倡議。

美國目前正尋求國際支持這項哈瑪斯仍在研究的計畫。美國3日向安理會15個成員國發出一頁的決議草案，並於5日分發修訂版，路透社已看到這兩份決議草案。

最新草案對停火建議表達歡迎，表示以色列「可以接受」，並呼籲哈瑪斯也接受，敦促雙方毫不拖延、無條件地全面履行其條款。

然而，外交官員表示，部分安理會成員對以色列是否已確實接受這項計畫感到關切，要安理會堅持3月提出立即停火且無條件釋放所有人質的要求。

俄羅斯建議修訂美國草案內容，包括呼籲以哈雙方接受這項建議，以及要求各方遵循立即、無條件和永久性的停火。

俄羅斯也要求這份草案強調，一旦談判繼續進入第二階段，第一階段的停火依然維持；這反映出拜登上週的論點。

美國、埃及和卡達幾個月來一直努力調停止戰。哈瑪斯要求，加薩走廊永遠停火，以及以色列自擁有230萬居民的加薩走廊撤軍。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1130607