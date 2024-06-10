G7峰會傳將警告中國小型銀行 勿助俄規避制裁

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（中央社台北10日電）路透社9日報導，本週將在義大利舉行的七大工業國集團（G7）峰會，將對協助俄羅斯的中國小型銀行發出嚴厲警告，禁止協助俄羅斯躲避西方制裁。此外，美國政府也將宣布新一輪重大制裁措施。

6月13日至15日於義大利舉行的G7峰會，將由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）主持，在非公開會議上，各國領導人預計將討論中俄貿易互動增加導致對烏克蘭戰爭構成威脅一事，並商討應對措施。

據一名籌劃此次活動的美國官員及另一位知情人士透露，這些會談很可能會針對涉及的中國金融機構發表公開聲明。

他們表示，預計美國及G7其他成員國，包括英國、加拿大、法國、德國、義大利和日本，不會在峰會期間對任何銀行採取立即的懲罰性措施，例如限制它們使用環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統、切斷使用美元的管道。

但其中一位人士表明，據說G7的重點目標是中國小型金融機構，而不是中國的大型銀行。不願具名的人士則透露，關於對中國小型銀行發出警告的具體模式及內容仍在談判中。

美國白宮對此沒有回應，美國財政部也沒有立即發表評論，但美國財政部官員曾多次警告歐洲、中國和其他地區的金融機構，若協助俄羅斯規避西方制裁，也將面臨制裁。

白宮負責國際經濟事務的副國安顧問辛赫（Daleep Singh）本週對新美國安全中心（Center for a New American Security）表示，他預計G7領導人將把矛頭指向中國對俄羅斯的經濟支持。

辛赫說，我們擔心的是，中國正日益成為俄羅斯戰爭機器的工廠，若考慮到俄羅斯的軍事野心，這顯然威脅到烏克蘭的生存，同時也漸漸威脅到歐洲安全、北大西洋公約組織（NATO）和跨大西洋安全，可以稱它為「獨裁國家的兵工廠」（arsenal of autocracy）。

辛赫及其他美國總統拜登政府的高級官員表示，華盛頓及其合作夥伴準備利用制裁及更嚴格的出口管制來削弱俄羅斯規避西方制裁的能力，包括針對銀行和其他金融機構的二級制裁。

一位熟悉計畫的消息人士稱，華盛頓準備將宣布新一輪針對金融和非金融目標的重大制裁措施。

路透社表示，美國至今仍不願對中國的大型銀行實施制裁，是因為制裁可能對全球經濟和美中關係產生巨大的連鎖反應，分析人士將此類措施稱為「核彈」選擇。

近期中國大型銀行因擔心可能遭到制裁，逐漸減少涉及俄羅斯人跨境交易的支付，或完全不參與，這迫使中國公司將金融服務轉向邊境的小型銀行，卻助長了地下融資管道、遭禁止的加密貨幣進入中俄貿易當中。西方官員還擔心，一些中國金融機構仍在提供軍民兩用物資的交易管道。

拜登於去年12月簽署一項行政命令，威脅要對任何協助莫斯科逃避西方制裁的金融機構實施制裁。一位美國官員透露，拜登政府今年開始研究，哪些制裁工具可用來阻止中國的銀行，但目前還沒有採取相關措施的計劃。北京方面也曾指責美國毫無根據地指控中國公司從事與俄羅斯正常的貿易行為。

美國過去曾因與伊朗機構合作等問題制裁過崑崙銀行等規模較小的中國銀行。烏克蘭戰爭後，中國和俄羅斯增加更多以人民幣交易的貿易，這可能使兩國經濟受到美國制裁的影響減少。

另外，預計今年的G7峰會還將討論如何利用被西方凍結的俄羅斯資產所產生的利潤來造福烏克蘭。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130610