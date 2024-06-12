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日經：G7峰會將就中國生產過剩問題表達關切

2024/6/12 18:32
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本經濟新聞引述日本政府消息人士報導，七大工業國集團（G7）在明天揭幕的義大利峰會上，預計就中國政府對自家產業過度支持導致生產過剩的情況表達關切。

報導還說，來自美國、德國、日本、法國、英國、加拿大和義大利等G7國家的領袖，也將在為期3天的峰會上討論如何反制中國對鎵、鍺和石墨等關鍵材料的出口控制，以及討論如何強化供應鏈。

在中國的電動車和太陽能板生產過剩的背景下，經濟安全成為今年G7峰會議程之一。日本、美國和歐洲國家曾批評中國因提供自家企業龐大補貼和稅務優惠，導致產能過剩，並因此造成國際市場的自由公平競爭遭到扭曲。

當中國的生產過剩問題擴散到電動車和太陽能板後，美國和歐洲聯盟（EU）也在去年底宣布反制措施。中國雖持續釋出訊息替生產過剩辯護，G7將一同反駁中方說法，強調如此情況除了妨礙國際經濟秩序，也阻礙開發中國家永續發展。

日本、美國和歐盟強烈反對生產過剩，德國和法國則對中國抱持較謹慎態度。日方消息人士透露，正在定稿的G7領袖聲明措辭會將這兩種立場納入考量。

G7峰會聲明也預料會提及幾項最主要的經濟安全議題，例如中國和俄羅斯對於經濟上依賴這兩國的國家構成的壓力，以及供應鏈在重要礦材方面的韌性；此外還將指出保護和防範先進科技外流的重要性，包括透過學術機構外流。

除此之外，G7領袖將討論如何應對人工智慧（AI）帶來的風險。天主教教宗方濟各（Pope Francis）在峰會主辦國義大利邀請下，將就AI相關道德議題發表演說。

去年G7峰會在日本首相岸田文雄發起「廣島AI進程」（Hiroshima AI Process）之下，針對AI公司和其他利害關係方已同意一套行為準則，今年峰會則將就準則當中規定的監督機制進行討論。

G7領袖還將表達，他們都了解確保能源供應穩定將是必要的。因為進行AI運算的資料中心變多，勢必將造成電力需求大增。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1130612

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