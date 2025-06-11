加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
花蓮晚間規模6.4地震 3天內防規模5以上餘震
首頁 / 國際

聖艾智德創辦人：梵中協議打破毛澤東主權通天論

2025/6/11 18:56（6/11 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
天主教重要團體聖艾智德創辦人芮卡迪（Andrea Riccardi）10日接受中央社訪問，談到梵中主教任命重要成果，是打破前中共領導人毛澤東所說的中國主權通天論。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月11日
天主教重要團體聖艾智德創辦人芮卡迪（Andrea Riccardi）10日接受中央社訪問，談到梵中主教任命重要成果，是打破前中共領導人毛澤東所說的中國主權通天論。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年6月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬11日專電）「梵中協議」是先教宗方濟各留下最具爭議政策之一，常被視為教廷對中外交「第二管道」的聖艾智德創辦人芮卡迪表示，梵中協議重要成果，是打破前中共領導人毛澤東所稱中國主權直達天上的論點，他認為這仍是天主教應對共產政權唯一途徑。

天主教知名慈善團體聖艾智德（Comunità di Sant’Egidio ）創辦於1968年，如今分布全球70多個國家，因深耕中國，常被視為梵中非官方對話管道。教宗方濟各2023年派特使祖皮（Matteo Zuppi）樞機主教前往中國時，聖艾智德團體高層隨行，即被視為重要指標。

聖艾智德創辦人芮卡迪（Andrea Riccardi）10日與外媒記者座談，中央社記者在會中提問，先教宗方濟各任內對中國懷抱極大熱情，但中國政府仍未允許任何中國主教參加方濟各喪禮，中國政府這種做法考量為何，此舉是否影響梵中對話；此外，新教宗良十四世尚未對梵中協議表態，教廷對中政策是否將延續方濟各路線。

對於中國政府為何未允許中國主教參加方濟各喪禮，芮卡迪回應時打趣「這問題可能要去問中國政府發言人」，不過他接續表示，眾所皆知在中國要達成一些決策需要很長時間，他相信這是中國主教無法出席的原因。

談到先教宗方濟各（Pope Francis）的中國政策，他認為受到來自美國很大阻撓，也被天主教會部分人士視為失敗；他記得蓬佩奧（Mike Pompeo）擔任美國國務卿時直接到梵蒂岡，要求教廷不可以和中國簽署梵中主教任命協議，這是有點沉重的情況。

芮卡迪表示，他和反對者所持想法不同，他認為方濟各中國政策是天主教會東方政策的延續，這是天主教針對所有共產國家制定的策略。

芮卡迪說，以人口來說，天主教在中國是個小團體，尤其在文革期間遭遇很多苦難考驗，中國教會被與羅馬天主教會切斷關係，中國又設立了所謂「愛國教會」。

芮卡迪表示，教宗方濟各和教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）的政策，是希望讓教宗可以重新獲得中國主教任命權，藉此讓教廷能在中國教會扮演角色，在中國建立單一的主教會議。

芮卡迪透露一段歷史，在1962年，義大利知名共產黨領袖帕傑達（Gian Carlo Pajetta）曾前往中國拜訪毛澤東，當時梵蒂岡透過帕傑達向毛澤東表達，希望毛澤東允許中國主教前來梵蒂岡參加第二屆大公會議。

google news透過 Google News追蹤中央社

芮卡迪說，毛澤東聽了非常驚訝，反問帕傑達身為共產黨員為何會提出這種要求，毛澤東並強勢回應「中國主權是從塵世一路延續到天堂，不願受到任何外來勢力干預。」

芮卡迪表示，反觀現在教宗對任命中國主教有權置喙，雖然還不是專屬權，但教宗管轄權確實在某種程度上已獲中國當局承認，「協議成效是多是少，未來歷史會印證，但目前看來沒有其他途徑。」（編輯：高照芬）1140611

#毛澤東
#天主教會
#方濟各
#教廷
#祖皮
方濟各
教宗主日彌撒批民族主義政治運動 祈求驅除仇恨梵蒂岡官網首揭新教宗「熟悉亞洲」 未著墨中國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：