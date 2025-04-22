靖國神社春季例大祭 日相供奉供品未參拜

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（中央社東京22日綜合外電報導）為配合日本靖國神社的春季例大祭，日相石破茂昨已供奉供品，擬不參拜，而日本跨黨派議員聯盟「大家一起參拜靖國神社國會議員會」約70名成員今天上午集體前往神社參拜。

日本放送協會（NHK）與「讀賣新聞」報導，位於東京都的靖國神社昨天起舉辦春季例大祭3天。

石破茂供奉被稱為「真榊」的盆栽作為供品，並附上寫有「內閣總理大臣 石破茂」的木牌。

相關人士表示，石破茂在靖國神社去年的秋季例大祭，也依循前首相岸田文雄、菅義偉任內做法供奉「真榊」，這次也依照相同方式因應，石破茂在今年春季例大祭期間預計不參拜。

而厚生勞動大臣福岡資麿、經濟安全保障擔當大臣城內實，也供奉了「真榊」。

靖國神社4月和10月的例大祭被視為靖國神社的重要祭祀活動，岸田文雄與菅義偉擔任首相期間同樣未在例行大祭時參拜，而是供奉「真榊」。

內閣官房長官林芳正昨天在記者會表示「理解石破首相是以個人名義供奉『真榊』，因此認為這不是政府應該發表見解的事項」。

「大家一起參拜靖國神社國會議員會」成員今天上午前往靖國神社集體參拜，根據這個議員聯盟的說法，約有70人前往參拜，其中包含自民黨、立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨等政黨的國會議員。

石破政府之中，總務副大臣富樫博之也前往參拜。

這個議員聯盟通常在春季、秋季例大祭，以及日本8月15日的「終戰紀念日」時，集體前往靖國神社參拜。

自民黨籍眾議員逢澤一郎參拜結束後召開記者會表示：「今年是二戰結束80週年，為一重要階段。懷著不忘眾多英靈作為基礎，奠定戰後繁榮和平日本這段歷史的心情前往參拜。」

時事通信社報導，已故前日相安倍晉三的遺孀安倍昭惠與自民黨籍前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，今天已另行前往參拜。

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自2013年來就沒有日本首相參拜過靖國神社。安倍晉三2013年以首相身分參拜靖國神社時，遭到中國、韓國政府嚴厲譴責，連最大盟友美國也罕見公開表達失望之意。

靖國神社因為合祀二戰的甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140422