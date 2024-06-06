關切中國加劇印太緊張 日義擬啟動重大戰略合作計畫

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（中央社記者黃雅詩台北6日電）日媒披露，鑒於中國不斷升高在印太區域擴張野心，日、義下週可望共同宣布一項重大戰略合作計畫，涵蓋外交、安全等7個領域。在該計畫中，兩國政府可能對中國加劇印太緊張局勢表達「嚴重關切」。

日本共同社報導，日本外交界消息來源透露，日本和義大利針對這項合作計畫的談判已進入「最後階段」，日本首相岸田文雄下週訪問義大利時可望宣布此計畫。岸田文雄將出席13日在義大利南部舉行的七大工業國集團（G7）峰會。

據報導，日義此一新戰略合作計畫執行期間是2024年到2027年，日義將啟動由外交部副部長層級官員主持的「年度戰略對話」，並確保定期舉行「高階官員安全對話」及「聯合防禦演習」。

除了以安全合作為核心，此計畫總共涵蓋七大領域，另包括增強經濟、科技、人文、農業、文化等面向的交流。

消息人士稱，日義合作計畫也會聚焦許多當下重要議題，包括半導體與關鍵礦物供應鏈安全、再生能源轉型、人工智慧（AI）管理，以及糧食安全等。

報導指出，這項合作計畫是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今年2月訪問東京時向日本首相岸田提議的。

日本近期不斷加強與義大利等歐洲國家的安全合作，日本與義大利、英國有聯合開發新一代戰機的計畫。英國國防部去年底宣布，英國、日本和義大利已簽署一項國際協議，目的在於開發先進的超音速隱形戰鬥機，希望這架戰鬥機能在2035年升空。

日本放送協會（NHK）日前報導，義大利海軍航空母艦卡富爾號（ITS Cavour）預計8月下旬首度靠泊日本港口，強化義大利跟日本安全保障層面的合作。（編輯：楊凱翔）1130606