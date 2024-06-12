美擬擴大限制供俄晶片 目標鎖定中國第3方賣家

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）知情人士今天表示，美國政府計劃明天宣布擴大制裁，限制對俄羅斯出售半導體晶片等商品，目標鎖定中國第3方賣家。

路透社報導，俄羅斯企圖規避西方制裁，上述舉措是美國總統拜登政府廣泛推動因應措施的一環，並且力阻俄國與烏克蘭戰爭。

多名知悉計畫內容的消息人士說，拜登政府將宣布擴大現有的出口管制範圍，納入美國品牌商品，而不僅是美國製造的商品，同時也將公布某些所謂向俄國運送貨物的香港實體名單。

彭博（Bloomberg News）率先報導這波調整措施，美國白宮和商務部未立即置評。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）今天稍早告訴媒體，華府將宣布針對俄羅斯的新制裁和出口管制。

拜登準備明天一早啟程前往義大利南部，出席七大工業國集團（G7）峰會。

其中一名消息人士說，G7領袖的優先要務之一是加強對烏克蘭的支持，並讓俄羅斯戰爭機器無法運作。

美國官員先前對中俄貿易蓬勃發展表示日益感到沮喪，稱俄國得以繼續武裝軍隊。兩名知情人士說，從中國和其他國家出口的機床和其他製造設備正協助俄國生產他們以前進口的武器。

他們認為，鑒於俄國現已將其整個經濟轉向聚焦戰爭，有必要做出改變來擴大出口管制所涵蓋的美國商品定義。

消息人士說，華府也準備宣布對涉及提供俄軍「技術和商品管道」的金融機構和非銀行機構實施新的重大制裁措施。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130612