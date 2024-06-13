美司法部長拒交拜登約談音檔 眾院認定藐視國會

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）美國司法部長賈蘭德拒絕交出調查總統拜登處理機密文件案的錄音檔，共和黨控制的眾議院今天投票認定賈蘭德藐視國會。共和黨不滿前總統川普被定罪而槓上司法系統，今天的投票結果可說是對司法部最新一波反擊。

整起藐視國會事件必須回到2022年，拜登位於德拉瓦州的自宅和其擔任副總統期間的私人辦公室先後被人發現不當保留政府機密文件，掀起政治風波。賈蘭德（Merrick Garland）之後指派私人律師暨前政府檢察官許景（Robert Hur）作為獨立特別檢察官，調查這起「文件門」。

許景在今年2月發布的近350頁書面報告中說，沒有必要對拜登提出刑事指控，並形容拜登是「一位富有同情心、有善意、記憶力差的老人」。

共和黨要求交出許景約談拜登的錄音檔，以對拜登進行全面彈劾調查，賈蘭德拒絕配合。民主黨力挺賈蘭德的決定，強調許景約談拜登的對話逐字稿已經公開，並示警共和黨可能會對錄音檔動手腳。

根據聯邦法律，藐視國會屬於輕罪，最高可判處一年刑期及10萬美元（約新台幣323萬元）罰款。前總統川普首席顧問巴農（Steve Bannon）因藐視國會被判處4個月有期徒刑，必須於7月1日前入監。

不過，司法部和白宮律師曾指出，這些錄音內容是「行政特權」的保護範圍，這幾乎使賈蘭德被起訴的可能性為零。國家廣播公司新聞網（NBC News）今天分析，賈蘭德被認定藐視國會，在很大程度上是場政治操作。華盛頓郵報也說，今天的投票結果偏象徵性。

此外，司法部檢察官追究自家大主管的情況也是聞所未聞的。

上個月，眾議院司法委員會（House Judiciary Committee）及監督暨問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）通過報告，建議眾議院因賈蘭德拒絕交出相關音檔而認定其藐視國會。

眾院今天的投票出爐後，共和黨籍議長強生（Mike Johnson）表示，這兩個委員會需要音檔來驗證逐字稿的正確性。他在聲明中強調，國會應自行決定調查所需的資料，而不是由行政部門判定。

民主黨籍的司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）則說，共和黨人在未能拿出足夠證據彈劾拜登後，把目標轉向賈蘭德。

眾議員喬伊斯（David Joyce）是今天唯一「跑票」、反對認定賈蘭德藐視國會的共和黨人。他在聲明中表示，無法支持司法體系「政治化」。

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他說，身為前檢察官，無法支持把司法體系進一步政治化，以獲取政治利益的決議。「美國人民期待國會為他們效命，解決政策問題，並把良好的治理放在第一位。適可而止。」

將於11月與拜登對決的川普也被控不當處理機密文件，不過與拜登不同的是，川普拒絕配合歸還文件。華郵報導指出，川普還疑似試圖誤導調查人員；但拜登配合調查，並在去年10月和數十名前任及現任幕僚一起接受許景問話。（編輯：馮昭）1130613