美國擴大制裁俄羅斯 鎖定經中國銷俄晶片

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國今天大幅擴大對俄羅斯的制裁，包括針對向俄國出售半導體的中國公司，以助削弱對烏克蘭發動戰爭的俄羅斯軍事機器。

路透社報導，美國財政部表示，美方已在升高「對涉及俄羅斯戰爭經濟的外國金融機構實施次級制裁的可能性」，實際上是在威脅他們將失去進入美國金融體系的管道。

美國財政部也表示，已在著手限制俄羅斯軍事工業基地利用某些美國軟體與資訊科技服務的能力，並與美國國務院合作，將目標鎖定俄羅斯與其他地區的300多個個人與實體，包括在亞洲、歐洲與非洲。

另外，美國商務部表示，已在鎖定將半導體轉移到俄羅斯的香港空殼公司，採取的行動將影響價值近1億美元的高度優先級項目，包括這類晶片。

一名不具名商務部高階官員向媒體表示，美國還將擴大俄羅斯無法從其他國家進口的項目清單，涵蓋的不只是美國原產產品，還有美國品牌商品，即以美國智慧財產權或技術製造的產品。

烏克蘭官員說，從戰場尋獲的各式各樣俄羅斯裝備中，包括無人機、無線電、飛彈與裝甲車等，都可發現美國製造的晶片與其他科技。

俄羅斯2014年從烏克蘭併吞克里米亞（Crimea）後，接著於2022年對烏克蘭發動全面入侵行動，觸發美國對俄國祭出一系列新的經濟制裁。

許多分析人士不預期美國與其他國家的制裁將實質改變俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的算計，但他們認為這些制裁將讓俄國更難交兵，而且隨著時間推移，將進而削弱俄羅斯的經濟。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中說：「今日的行動打擊他們取得國際材料與設備的剩餘途徑，包括他們對第3國關鍵供應的依賴。」

美國財政部也說，已在對俄羅斯金融基礎設施的關鍵部分祭出制裁，包括莫斯科交易所（Moscow Exchange）。莫斯科交易所經營俄羅斯最大的股票、固定收益、外匯等產品的公開市場。

一名財政部高階官員向媒體表示，莫斯科交易所與相關子公司，藉由隱瞞參與這類交易方的身分，以利規避制裁。這名官員說，美國藉由祭出制裁，將提高跨國交易的透明度，讓俄羅斯更難規避制裁。

在美國擴大對俄羅斯制裁的同時，美國總統拜登動身前往在義大利南部召開的峰會，將與其他七大工業國集團（Group of Seven）民主國家英國、加拿大、法國、德國、義大利與日本的領袖會面。

隨著烏克蘭抵禦俄羅斯入侵進入第3年，G7領袖會面的首要之務之一是加強對烏克蘭的支持，並解除俄羅斯戰爭機器的武裝。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130613