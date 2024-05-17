涉不當保留機密文件案 拜登拒交特檢問話音檔

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統拜登去年10月接受負責調查他處理機密文件案的特別檢察官問話，他今天拒絕交出相關音檔。這段訊問引發外界爆炸性指控，認為81歲的民主黨人拜登心智衰弱。

法新社報導，國會共和黨人一直索討拜登去年10月接受特別檢察官許景（Robert Kyoung Hur，音譯）問話證詞的錄音帶。許景負責調查拜登保留機密文件紀錄一事，對這位總統進行廣泛的問話。

許景在今年2月發布的近350頁報告中說，沒有必要對拜登提出刑事指控，並形容拜登是「一位富有同情心、有善意、記憶力差的老人」，掀起政治風波。

司法部和白宮律師在致兩名共和黨籍聯邦眾議院委員會主席的信函中指出，拜登對這些錄音內容行使行政特權。

共和黨人在許景評論拜登記憶力的言論上作文章，希望能再次炒作拜登的年齡問題。外界預料拜登將在11月總統大選再度對決77歲的共和黨籍前總統川普。

白宮法律顧問西斯克（Ed Siskel）說，拜登主張對這些錄音內容舉有行政特權，以保護「司法部和其執法調查工作的完整性、有效性和獨立性」。

眾議院共和黨人先前主導一系列聽證會未能證明拜登有任何不當行為後，針對拜登貪腐指控的彈劾調查陷入困境。

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司法部拒絕交出錄音帶後，眾議院司法委員會（House Judiciary Committee）共和黨人推動一項決議，認定司法部長賈蘭德（Merrick Garland）藐視國會。

另一個負責調查的主要小組眾議院監督暨問責委員會（House Committee on Oversight and Accountability）稍晚預計也將跟進司法委員會。任何決議都將交付眾院全體表決，日期未定。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130517