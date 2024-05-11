拜登口誤稱金正恩南韓總統 搞混領袖糗事再添一樁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國總統拜登在一項競選活動中再度口誤，錯稱北韓領導人金正恩為南韓總統，搞混世界領袖的糗事再添一樁。

紐約郵報（New York Post）今天報導，81歲的拜登昨天在造勢活動中抨擊2024總統大選對手川普，批評他和北韓領導人金正恩的關係密切，卻將金正恩誤稱為南韓總統。

拜登在加州波托拉谷（Portola Valley）的造勢活動上說：「我們絕不會忘記他給南韓總統金正恩的情書，或對蒲亭的仰慕之情─蒲亭，好一個偉大的領袖。」

實際上，拜登去年才在白宮以盛大國宴款待南韓總統尹錫悅。兩人去年8月大衛營峰會也曾經共處。

不過，拜登失言搞混世界領袖的姓名並非頭一遭。

事實上，拜登口誤搞錯南韓總統姓名也非首次。拜登2022年訪問南韓參訪三星微晶片工廠時，稱南韓總統尹錫悅為「文總統」。文在寅總統是尹錫悅的前任。

就在去年，拜登也曾經搞混墨西哥、埃及、法國、德國和烏克蘭等國多位現任和前任領袖的姓名。

去年7月，拜登在立陶宛舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會的記者會上口誤，將烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的名字稱為佛拉基米爾（Vladimir），顯然是和蒲亭（Vladimir Putin）的名字弄混了。

美國特別檢察官今年2月以拜登年事已高、記憶力嚴重有限為由，決定對他在2017年卸下副總統職務時持有國安敏感資料給予不起訴後，拜登挺身為自身的記憶力辯駁，卻在同月一場記者會上將埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）和墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）搞混。

當時拜登在回答媒體提問加薩走廊人道現況時說：「如你所知，剛開始，墨西哥總統塞西不想開門允許人道物資進入加薩…我和他談，說服他開啟大門。」

而在該周3個不同場合，拜登告訴台下觀眾，他和歐洲領袖討論2021年1月6日國會山莊遇襲事件。事實上，他提到的歐洲領袖已過世。

拜登2月7日在兩個不同場合，告訴紐約的民主黨金主，他曾和德國前總理柯爾（Helmut Kohl）提到國會遇襲事件。事實上，柯爾早已於2017年辭世。拜登想說的似乎是德國前總理梅克爾（Angela Merkel）。

拜登說：「德國總理『柯爾』看著我說，『總統先生，如果你明天早上拿起泰晤士報（London Times），看到頭版報導說有1000人闖進英國國會大廈…還有2名員警被殺，目的就是為了阻止新首相上任，您做何感想？」

拜登今年2月4日在拉斯維加斯（Las Vegas）一場造勢活動上，提到在2021年6月的七大工業國集團（G7）峰會中，法國總統密特朗對他打敗川普入主白宮的反應。密特朗為法國辭世已久的前總統，實際上拜登指的是法國現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）。密特朗於1996年逝世。

2024年美國總統大選日益逼近，在拜登尋求連任之際，他上台以來的一連串搞混世界領袖姓名的口誤，不禁令人懷疑他的心智敏銳度。

拜登是美國有史以來年齡最大的總統，一旦今年11月競選連任成功，第2個任期結束時，他將會是高齡86歲。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130511