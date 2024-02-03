川普批鮑爾「政治化」 揚言當選後換人掌聯準會

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）爭取再次逐鹿白宮的前美國總統川普說，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾會試著降息，或許是為了讓一些人當選；若他當選總統，將在鮑爾2026年任期屆滿後找其他人執掌聯準會。

法新社報導，川普（Donald Trump）在今天播出的「福斯財經」（Fox Business）訪談中，指控鮑爾（Jerome Powell）變得「政治化」，還暗示鮑爾可能接著會宣布降息，幫助民主黨再次贏得美國總統大選。

目前在共和黨總統初選持續領先的川普說：「我認為，他會試著降低利率，可能是為了讓一些人當選。」

川普很可能在11月總統大選中再次與現任總統拜登（Joe Biden）對決。拜登在準備爭取連任的同時，數週來一直強調美國正面的經濟數據，但要保住白宮大位很可能會是場苦戰。

聯準會有權在控制通貨膨脹及失業率方面，獨立於國會及白宮行使職權。不過，美國總統每4年提名聯準會主席人選，這讓他們多少對聯準會的方向握有決定權。

儘管川普在2018年擔任總統時任命鮑爾為聯準會主席，但他後來批評鮑爾不夠支持他的經濟政策，打破長久以來尊重聯準會獨立性的傳統。

拜登2020年贏得總統選舉後，於2022年再次任命鮑爾執掌聯準會，任期至2026年。

在鮑爾領導下，聯準會以升息來對抗通膨高漲，雖然近期決議維持利率不變，但也暗示下一步是降息。

被問到可能會提名誰接任聯準會主席時，川普說，他有好幾個選項，但「我現在不能告訴你」。（譯者：侯姿瑩/核稿：曾依璇）1130203