聯準會利率連4凍 淡化3月降息預期致美股重挫

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（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國聯準會連4度決議利率保持在23年高點，暗示下一步是降息，前提是通膨持續降溫。聯準會主席鮑爾說3月可能不會降息，澆了殷切期盼的投資人一盆冷水，美股聞訊重挫。

歷經2天，聯邦準備理事會（Fed）年度首場決策會議結束，官員一致決議聯邦資金利率目標區間保持在2001年初以來最高的5.25%至5.5%，符合市場預期。聯準會2022年3月開啟40年來最迅猛升息循環，隨著通貨膨脹緩和，升息步調放慢，上次升息是去年7月的事。

負責制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明寫道，實現就業和通膨目標的風險「趨向更好的平衡」，官員思考政策利率「調整」時，將仔細評估後續數據、前景變化、風險平衡。最新聲明省去「進一步政策緊縮」用語，暗示下一步不是升息，而是降息。

不過，聯準會何時啟動降息仍是未知數。聲明寫道，官員認為在對通膨持續朝聯準會目標2%邁進「更有信心」前不宜降息。

鮑爾（Jerome Powell）在記者會多次被追問何謂「更有信心」，他強調經濟數據要看長期，官員希望見到「更多好數據」。記者會後半，他首度鬆口說不認為官員到3月會有足夠信心，幾乎關上下一場決策會議就會降息的大門，令期盼聯準會早日降息的投資人大失所望。

美股聞訊跌勢加劇，道瓊工業指數終場下跌317.01點或0.82%，標準普爾500指數及那斯達克綜合指數跌幅分別達1.61%、2.23%。標普500指數創去年9月以來最大單日跌幅，但仍接近歷史高點。

美國通膨在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行前期竄升，2022年6月達到40年來最高點後回落，愈來愈接近聯準會目標。但美國消費支出旺盛、就業市場熱絡，近幾個月經濟成長超乎聯準會官員預期，他們謹慎以對，不願貿然宣告戰勝通膨，提防通膨回溫風險。

鮑爾在記者會說，通膨受控、經濟躲過衰退的「軟著陸」尚未實現，雖然通膨降溫進展可喜，但官員還沒有「宣告勝利」。

鮑爾重申：「我們還有一段路要走。」

依聯準會偏好參考的個人消費支出（PCE）物價指數，去年12月物價年增2.6%，通膨率連3個月低於3%。去年12月，多數聯準會官員預期今年將3度降息。但市場預期的降息次數更多，不少投資人研判3月就會降息，以致多位聯準會官員近期出面滅火，強調暫無降息緊迫性。

鮑爾今天說：「今年某個時間點開始縮減政策限制可能是適當的，但自疫情爆發以來，經濟多方面表現令預測者意外，通膨朝我們所設2%目標邁進的進展並不確定。」

鮑爾肯定過去6個月的通膨降溫進展，但強調持續朝2%目標邁進才是真正的降息訊號。

聯準會下次集會是3月19日至20日。芝加哥商品交易所集團（CME Group）反映投資人預期的利率期貨市場行情顯示，聯準會3月利率按兵不動的機率超過60%，多數投資人轉而預期聯準會將在5月初宣布降息。（編輯：陳正健）1130201