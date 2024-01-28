聯準會將降息已無異議 出手時機仍不明朗

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）隨著美國通貨膨脹率逐漸接近聯邦準備理事會（Fed）所設定的2%長期目標，外界普遍預期聯準會將在未來幾個月內開始降息，只是究竟何時出手仍不明朗。

法新社報導，聯準會31日做出最新利率政策決定時，幾乎確定會宣布維持關鍵放款利率不變。但分析師表示，聯準會可能還會釋出更多一些關於降息即將到來的暗示。

聯準會上次做出利率決定時所發布的經濟預測，當中表示決策官員預期今年將多達3次降息1碼，但未說明可能何時開始行動。

分析師和交易商分成兩派意見，一派認為聯準會將在3月開始降息，另一派則認為今年更晚行動才較為合理。

美國銀行（Bank of America）的經濟學家在最近一份投資人報告中寫道：「我們預測的3月降息若是成真，很可能因為大多數決策官員把焦點放在更總體性的通貨膨脹指標，而非特定的通膨成分。」

不過，富國銀行（Wells Fargo）首席經濟學家布萊森（Jay Bryson）26日告訴法新社，儘管近期通膨數據讓3月降息的希望「繼續存在」，但「我仍然認為這有點為時過早」。

他接受訪問時說：「可能有些（聯準會公開市場委員會）成員願意考慮早在3月便降息，但我認為這無法獲得絕大多數委員同意。」（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130128