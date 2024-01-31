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美國1月消費者信心 創2021年12月以來最高水準

2024/1/31 13:29
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（法新社華盛頓30日綜合外電報導）美國1月消費者信心指數超出預期，達到2021年12月以來的最高水準。這是自聯準會開始升息以來，美國民眾對經濟前景最樂觀的時刻。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）已將利率調至23年來最高水準，盼能藉此抑制通貨膨脹，並使其回到2%的長期目標，進而推升了全國借貸成本。

不過最近幾個月來，人們益發認為聯準會很快將會開始降息，這可能有助於增強對美國經濟的信心。

美國經濟評議會（Conference Board）在聲明中表示，1月消費者信心指數躍升至114.8，這是此一指數連續第3個月上揚。

根據市場觀察網站Briefing.com分析，此數字略高於市場預期，同時建立在12月的修正值108.0之上。

美國經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）在聲明中表示，1月消費者信心上揚，「可能反映通膨放緩，預期未來利率將調降，就業條件普遍有利，企業也將持續招聘人手」。

皮特森補充說，消費者對物價上揚速度的憂慮，降至3年來的最低點。

美國總統拜登的國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）在聲明中說，在拜登推動經濟成長的政策下，消費者信心正在好轉。消費者信心上揚，反映「與疫情大流行前相比，財富、薪資和就業機會增加，通膨下降」。

尋求連任的拜登一直在談經濟，他可能會在今年大選與前總統川普再度對決。川普競選團隊試圖利用飆至歷史高點的通膨率，來攻擊拜登提振美國經濟的能力。

皮特森表示，「所有年齡層的消費者信心均有提高，但55歲以上的消費者信心增加最多」。她補充說，幾乎所有收入群體的消費者信心都有所提升。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130131

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