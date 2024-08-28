本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國8月消費者信心指數遠超預期 較7月修正值略升

2024/8/28 02:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）今天公布的調查顯示，美國8月消費者信心指數遠高於市場預期，並較7月修正值略升，經濟學家表示，消費者對當前和未來經商環境更為樂觀，但對就業市場的擔憂同時加深。

法新社報導，美國經濟評議會（Conference Board）所做的調查顯示，美國8月消費者信心指數為103.3，略高於7月修正值101.9。根據市場觀察網站Briefing.com分析，8月數據遠高於市場預期。

經濟評議會首席經濟學家皮特森（Dana Peterson）在聲明中說，「整體消費者信心在8月升高，但仍保持在過去2年的狹幅區間內」。

皮特森指出，「消費者在8月持續傳達出憂喜參半的感受。與7月相比，他們對當前和未來的經商環境更為樂觀，但對就業市場的擔憂同時加深」。

美國7月公布的就業數據遠低於預期，導致股市一度大跌，並且引發經濟衰退疑慮。

不過，市場站穩腳步的速度幾乎和當初大跌時一樣快，貨幣政策制定者強調，以歷史標準來看，美國就業市場仍相對穩健。（譯者：洪啟原）1130828

#美國經濟評議會
#法新社
#股市
#美國
#就業
#皮特森
皮特森
美國6月消費者信心小幅下滑 民眾擔憂經濟狀況
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：