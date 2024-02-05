陸股盤中再創新低 官方喊話後滬指守住2700點

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（中央社台北5日電）中國股市跌勢不止，在央行降準利多因素下，三大股指今天集體開低，早盤滬深兩市持續走低，三大股指都創波段新低後反彈，跌幅才告縮小。終場上證綜指收盤下跌1.02%，收2702.19點，勉強守住2700點關卡。

澎湃新聞報導，上證綜指收盤跌1.02%，收2702.19點；科創50指數漲0.5%，收676.79點；深證成指跌1.13%，收7964.71點；創業板指漲0.79%，收1562.61點。

中國人民銀行今起調降存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約人民幣1兆元（約合新台幣4.4兆元），法人機構雖一片看好提振市場情緒，中國股市3大指數卻不領情，開盤後即告下挫。

在股市一片跌勢下，中國證監會午間罕見發聲，以答記者問形式就股票質押風險表態說，將引導券商等增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。

受此消息影響，創指午後率先翻紅且一度上漲超過3%，深成指和滬指也相繼由黑翻紅，但市場欠缺做多意願，滬深股指重返跌勢。

從盤面上看，金融、白酒、煤炭、醫療類股漲幅居前；教育、環保、網路、文化傳媒等題材股下挫明顯。

統計顯示，滬深兩市及北交所共425家上漲，4894家下跌，24家平盤。

兩市成交8774億元；兩市及北交所一共僅有27檔股票漲幅在9%以上，但有2904檔股票跌幅在9%以上。

陸股將於8日封關，19日開市。（編輯：周慧盈/邱國強）1130205