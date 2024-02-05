更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

陸股盤中再創新低 官方喊話後滬指守住2700點

2024/2/5 16:09（2/5 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為上海陸家嘴金融區，一棟大樓外螢幕正顯示股票指數。（路透社）
圖為上海陸家嘴金融區，一棟大樓外螢幕正顯示股票指數。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國股市跌勢不止，在央行降準利多因素下，三大股指今天集體開低，早盤滬深兩市持續走低，三大股指都創波段新低後反彈，跌幅才告縮小。終場上證綜指收盤下跌1.02%，收2702.19點，勉強守住2700點關卡。

澎湃新聞報導，上證綜指收盤跌1.02%，收2702.19點；科創50指數漲0.5%，收676.79點；深證成指跌1.13%，收7964.71點；創業板指漲0.79%，收1562.61點。

中國人民銀行今起調降存款準備金率0.5個百分點，釋放長期資金約人民幣1兆元（約合新台幣4.4兆元），法人機構雖一片看好提振市場情緒，中國股市3大指數卻不領情，開盤後即告下挫。

在股市一片跌勢下，中國證監會午間罕見發聲，以答記者問形式就股票質押風險表態說，將引導券商等增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。

受此消息影響，創指午後率先翻紅且一度上漲超過3%，深成指和滬指也相繼由黑翻紅，但市場欠缺做多意願，滬深股指重返跌勢。

從盤面上看，金融、白酒、煤炭、醫療類股漲幅居前；教育、環保、網路、文化傳媒等題材股下挫明顯。

統計顯示，滬深兩市及北交所共425家上漲，4894家下跌，24家平盤。

兩市成交8774億元；兩市及北交所一共僅有27檔股票漲幅在9%以上，但有2904檔股票跌幅在9%以上。

陸股將於8日封關，19日開市。（編輯：周慧盈/邱國強）1130205

#中國證監會
#陸股
延伸閱讀
中國股市跌慘 專家籲官方加大力度護盤救陸股 中國證監會黨委會議：防範異常嚴打做空美國駐中使館發賀年短片 中國網友湧入留言求救A股港股一度反彈至萬六投資人沒信心 學者：丟國際定位可能永不翻身
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.216