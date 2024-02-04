更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／台糖梅花豬肉片瘦肉精事件 農業部：同批樣品皆零檢出
首頁 / 兩岸

救陸股 中國證監會黨委會議：防範異常嚴打做空

2024/2/4 19:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）面對陸股持續暴跌引發投資人不滿，中國證監會今天由黨委書記、主席易會滿主持召開黨委會議，宣示要「穩預期、穩信心」，堅決防範市場異常波動，嚴厲打擊惡意做空等重大違法行為，同時要及時回應投資者關切。

中國證監會官網今晚公布，指這項會議旨在傳達學習貫徹中國國務院有關會議精神，部署「維護資本市場穩定」工作。

根據公布內容，會議提出，要加快推進上市公司調研走訪工作，確實解決具體困難和問題，加大優質上市公司支持力度。嚴把上市公司入口關卡，加大退市（下市）力度，大力提升上市公司品質。

會議提到，要深入排查違法違規線索，依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為。

這項會議指出，要鼓勵和支持各類投資機構加大逆週期布局，引導更多中長期資金入市。同時要認真傾聽廣大投資者的聲音，及時回應投資者關切，保護投資者合法權益。

會議強調，要積極會同有關方面以更大力度，統籌抓好穩定市場各項措施的落實落地，「穩預期、穩信心」，堅決防範市場異常波動。（編輯：邱國強/張淑伶）1130204

#中國國務院
#中國證監會
#易會滿
#陸股
#滬指
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.199