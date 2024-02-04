救陸股 中國證監會黨委會議：防範異常嚴打做空

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（中央社台北4日電）面對陸股持續暴跌引發投資人不滿，中國證監會今天由黨委書記、主席易會滿主持召開黨委會議，宣示要「穩預期、穩信心」，堅決防範市場異常波動，嚴厲打擊惡意做空等重大違法行為，同時要及時回應投資者關切。

中國證監會官網今晚公布，指這項會議旨在傳達學習貫徹中國國務院有關會議精神，部署「維護資本市場穩定」工作。

根據公布內容，會議提出，要加快推進上市公司調研走訪工作，確實解決具體困難和問題，加大優質上市公司支持力度。嚴把上市公司入口關卡，加大退市（下市）力度，大力提升上市公司品質。

會議提到，要深入排查違法違規線索，依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為。

這項會議指出，要鼓勵和支持各類投資機構加大逆週期布局，引導更多中長期資金入市。同時要認真傾聽廣大投資者的聲音，及時回應投資者關切，保護投資者合法權益。

會議強調，要積極會同有關方面以更大力度，統籌抓好穩定市場各項措施的落實落地，「穩預期、穩信心」，堅決防範市場異常波動。（編輯：邱國強/張淑伶）1130204