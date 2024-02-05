中國證監會：有人惡意做空牟利近6億 小心牢底坐穿

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（中央社台北5日電）中國證監會今晚聲稱，近期陸股持續波動有「不法分子非法牟利」。經會同中國公安部聯合研判，發現多起「涉嫌操縱市場惡意做空」案件，其中有犯罪集團因此獲利人民幣約1.3億元（約新台幣5.73億元）。

中國證監會並宣示，將對惡意做空行徑保持「零容忍高壓態勢」，堅決重拳打擊，「讓膽敢違法操縱、惡意做空者『傾家蕩產、牢底坐穿』」。

中國證監會晚間透過微信公眾號表示，該會加大交易行為監管力度，「豐富線索篩查手段，統籌安排專項核查」，加強「穿透式」交易監控，運用「多維技術手段」蒐集市場情報，並會同公安部展開聯合研判，得出上述結論。

中國證監會指出，某一違法集團控制100多個證券帳戶操縱某檔股票，利用連續拉抬、對倒交易等手法影響股價。其後又伺機大舉清倉出貨，導致個股價格盤中暴跌且連續跌停，累計賣出27億元，非法獲利約1.3億元。

此外，某一投資機構實控人透過打壓股價、低價買進、連續拉抬等手法操縱20餘檔個股價格，導致快速波動，甚至一天內出現「天地板」（股價觸及漲跌停板）等極端行情，從中交易非法獲利1.4億元。

另有某一違法分子利用資金優勢，動用數億元在期貨交易所眾多期貨產品頻繁虛假報單，製造交易假象，誘騙其他投資者，並藉機賣出獲利4000餘萬元。

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中國證監會強調，該會堅持對影響股市穩定運行、損害投資者合法權益的違法行為「快速反應、堅決查處」，會同公安機關「迅速開展收網行動，嚴肅依法追責」。

中國證監會說，「操縱市場惡意做空，嚴重侵蝕老百姓的『錢袋子』，已經站到了全體股民的對立面，擾亂股市健康穩定運行的正常節奏」。證監會將保持「零容忍高壓態勢」，堅決重拳打擊，「讓膽敢違法操縱、惡意做空者『傾家蕩產、牢底坐穿』。在此警示，莫要以身試法、火中取栗」。（編輯：邱國強）1130205