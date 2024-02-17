中國春節檔電影票房創新高 三四線城市貢獻增加

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（中央社台北17日電）中國大陸今年春節檔電影總票房今天突破人民幣80億元（約新台幣352億元），超過2021年春節檔78.43億元，無論是票房、人次、場次都打破中國影史春節檔的紀錄。

綜合北京商報及浙江日報旗下潮新聞報導，截至17日下午5時，2024年大陸春節檔（2月10日至17日）總票房破80億，總人次1.62億，總場次383.6萬，都刷新春節檔影史紀錄。

電影「熱辣滾燙」、「飛馳人生2」、「熊出沒．逆轉時空」、「第二十條」暫列檔期票房前4位。其中，「熱辣滾燙」累計票房突破27億元，打破春節檔劇情片檔期票房紀錄。

陸媒華爾街見聞指出，今年春節檔電影的平均票價為50元，相較去年春節檔的52.3元小幅下調。春節檔電影市場的「下沉」趨勢明顯，三、四線城市票房占比超過54%，明顯高於去年的50%。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1130217