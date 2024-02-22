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熊本工商領袖表態爭取台積電三廠 盼發揮群聚效應

2024/2/22 17:20（2/22 17:51 更新）
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台積電熊本廠24日開幕，日本智庫九州經濟調查協會估計台積電在10年內創造的經濟效益至少上看20兆日圓；熊本縣也出現人才爭奪戰，廠房附近地價暴漲，台日許多企業和商家打算進駐熊本，共逐淘「晶」夢。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月22日
台積電熊本廠24日開幕，日本智庫九州經濟調查協會估計台積電在10年內創造的經濟效益至少上看20兆日圓；熊本縣也出現人才爭奪戰，廠房附近地價暴漲，台日許多企業和商家打算進駐熊本，共逐淘「晶」夢。中央社記者楊明珠熊本攝 113年2月22日
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（中央社記者楊明珠、張建中熊本22日電）台積電將於24日舉行熊本廠開幕典禮，並已決定在熊本興建第2座晶圓廠。熊本工商界領袖久我彰登今天接受中央社專訪表示，希望爭取台積電日本第3座廠持續落腳熊本，以發揮半導體群聚效應。

台積電在熊本投資設廠，熊本最大工商團體組織「熊本商工會議所」會長久我彰登看好可能帶來的經濟效益，他說，台積電將為熊本帶來「明治維新以來的黎明」。

久我彰登表示，台積電到熊本設廠後，帶動當地薪資高漲，確實會讓部分中小企業面臨成本上揚的壓力；不過為了追求更好的未來，必須要能忍受這一過渡期。

台積電2月6日宣布在熊本擴建，第2座晶圓廠預計2024年底興建，2027年底開始營運；包含一廠及二廠兩座廠總投資金額超過200億美元，月產能超過10萬片12吋晶圓，將提供6奈米、7奈米、12奈米、16奈米、22奈米、28奈米及40奈米製程技術。

台積電先前還傳出可能在日本投資設立第3座晶圓廠，久我彰登說，當然希望爭取台積電三廠，以發揮群聚效應，對台積電及在地的半導體產業都好。（編輯：張良知）1130222

#熊本
#半導體
#台積電
#晶圓廠
台積電
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