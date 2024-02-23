日媒：日本擬補助台積電熊本二廠7300億日圓

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（中央社東京23日綜合外電報導）日媒報導，消息人士昨天透露，日本政府基本決定對台積電熊本二廠補助約7300億日圓（約新台幣1555億元），預計在近期公布此事。熊本二廠預計今年興建，2027年底開始營運。

綜合日本共同社中文網、讀賣新聞等媒體報導，這是日本政府繼決定補助台積電熊本一廠最多4760億日圓後，再度透過鉅額支援，強化日本生產半導體基礎。

經濟產業省在編列2023年度補正預算案的階段，計劃補助台積電熊本二廠最多約9000億日圓（約新台幣1920億元），之後根據台積電方面的投資計畫調整了補助金額。

位於熊本縣菊陽町的台積電熊本一廠即將在2月24日開幕，計劃今年底開始生產。此外，台積電2月6日宣布，熊本二廠預計2024年底興建，2027年底開始營運，台積電旗下日本子公司JASM總投資金額將超過200億美元。

未來兩座晶圓廠完工後，包含一廠及二廠兩座廠，每月總產能將超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算相關應用提供40奈米、28奈米、22奈米、16奈米、12奈米、7奈米和6奈米製程技術。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1130223