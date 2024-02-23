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台積電日本擴廠續獲補助？經長：日本政府有預算準備

2024/2/23 10:15（2/23 11:12 更新）
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（中央社記者范正祥台北23日電）台積電將於24日舉行熊本廠開幕典禮，經濟部長王美花今天說，台日合作更加深，雙方都有良性互動。對於外界傳聞日本政府有意再補助台積電繼續擴廠，王美花表示，日本政府當然有一些預算在做準備。

立法院會今天邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

王美花進入議場時，媒體詢問對台積電熊本廠24日將開幕的看法。王美花說，各國對發展半導體都有高度興趣，特別是已開發國家。台積電去熊本後，包括日本政府，還有熊本、九州等等，都有很大的改變，他們覺得又是一個新的發展；對台灣來講，台灣的技術延伸到日本，更好的是台日合作更加深，雙方都有良性互動。

王美花表示，關於經濟部的部分，重要技術要到國外投資，都要經過投資審議司的審查。

此外，媒體提問，傳聞日本政府有意再補助台積電繼續擴廠，經濟部有沒有掌握相關消息。王美花表示，日本政府當然有一些預算在做準備，但台積電熊本二廠相關事項，還是要由公司說明比較好。（編輯：楊蘭軒）1130223

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