電價擬調漲 徐旭東盼不要只針對用電大戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北21日電）電價擬調漲，經濟部傾向用電大戶承擔較高漲幅，引起產業界高度關心，遠東集團、裕民航運董事長徐旭東今天表示，電價調整很自然，但希望不是只針對大戶。

電價審議會擬於3月中旬舉行，為了止血台電財務虧損，經濟部傾向調漲電價，不過經濟部長王美花日前提到，電價方案未定案，但會考慮用電大戶承擔較多義務，並減緩對民生影響。

航運界今天舉辦2024年春節團拜，徐旭東出席參與。談到這波電價調漲，用電大戶恐承擔較多義務，徐旭東表示，電價要漲「很自然」，應該要調整，但希望不是只針對大戶。

媒體進一步詢問希望電價調幅落在哪裡，徐旭東表示，每個產業用電占成本比例不一定，有些占比很大，因此是很難回答的題材。（編輯：潘羿菁）1130221