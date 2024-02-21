八大工商團體春節聯會2/27登場 電價及兩岸議題受矚

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（中央社記者劉千綾台北21日電）2024年八大工商團體春節聯會27日登場，上百位業界代表與會，預計將聚焦討論電價、能源和兩岸等議題；總統蔡英文受邀出席致詞，此為蔡總統任內最後一次出席八大工商團體新春團拜。

新春團拜近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改由工商團體赴總統府拜年。工商團體代表指出，考量近期疫情趨緩，今年恢復實體舉辦八大工商團體春節聯會，蔡總統與相關部會首長等受邀出席，工商協進會理事長吳東亮將於會中致詞。

隨著產業庫存去化告一段落，人工智慧（AI）等新興科技助攻，業界表示，對於今年前景大多樂觀看待；但以巴衝突、紅海危機持續，國際局勢動盪仍需密切關注；此外，國內碳費今年開徵、業者明年需繳交，環境部預定第1季對外公布碳費費率，產業面臨淨零成本挑戰。

電價費率審議會擬於3月中旬舉行，電價也面臨調漲壓力，備受外界關注。根據經濟部研擬方向，考量半導體景氣復甦且用電量大，4月起特高壓用戶調幅最高估逾1成，民生用電規劃不分級距全面調漲。

兩岸部分，工商團體代表指出，兩岸交流不能中斷，雙方都很謹慎處理，「政府不動、民間還是要動」，還是期盼兩岸正常、良性互動，替產業界增進福祉。

對外貿易方面，全國中小企業總會理事長李育家表示，台美21世紀貿易倡議首批協定去年完成簽署，將中小企業納入專章，以具體行動推動中小企業發展，相信新政府也會繼續照顧中小企業，助產業發展一臂之力。

八大工商團體包括全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會、台灣區電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會、三三企業交流會、台灣工商企業聯合會。（編輯：張良知）1130221