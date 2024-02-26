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漲電價衝擊產業？台電：工業電價全球第3低

2024/2/26 19:53（2/26 20:37 更新）
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圖為新北市深坑區的深美超高壓變電所。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北26日電）有關外媒分析師指出台灣電價若調漲至韓國水準，恐影響產業經營。台電表示，俄烏戰爭導致國際燃料價格暴漲，相較韓國工業電價3年調漲8成，達到每度新台幣4.46元，台灣僅調漲3成至每度3.38元，工業電價為全球第3低、仍具產業競爭力。

台電表示，持續蒐集相關資料，以供電價費率審議會綜合考量，期望能兼顧產業競爭力與電業穩定經營。

台電今天透過新聞稿說明，韓國2023年工業電價為每度4.46元，與2020年相比漲幅達84%。相較之下，台電在第一線扮演「消波塊」的角色抵擋輸入性通膨，2023年4月電價調整後，工業電價為每度3.38元，與2020年相比漲幅僅31%，價格與漲幅皆低於韓國。

此外，依據2023年國際能源總署IEA統計，台灣工業電價為全球第3低，仍屬具有競爭力的低電價。

台電指出，國內電價方案已盡量細緻化，但電業的財務永續經營同樣關乎民眾用電權益和國家經濟發展。

為維持穩定供電使命，台電強調，需仰賴穩健永續的財務支持，將針對未來的燃料成本和電業營運成本充分說明，以利電價費率審議會綜合考量社會經濟狀況、物價穩定情形、國際燃料走勢及產業競爭力等因素後決定電價是否調整、如何調整。（編輯：翟思嘉）1130226

#台灣
#台電
#韓國
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