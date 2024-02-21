電價調漲傾向用電大戶承擔較多 王美花：節能考量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北21日電）電價調漲議題，經濟部傾向用電大戶承擔較高漲幅，引起產業界高度關心，經濟部長王美花今天表示，尚未有定案，為促進節能效果，用電大戶應要承擔比較多的責任，但會審慎看待各界意見。

據經濟部規劃，希望最高爭取補貼新台幣1500億元，以改善台電財務結構，盼在審議會前確認撥補金額。

遠東集團、裕民航運董事長徐旭東今天受訪談到電價調漲議題時表示，電價調整很自然，但希望不是只針對大戶。

王美花今天下午出席活動受訪表示，目前電價方案尚未確定，為促進節能效果，用電大戶應要承擔比較多的責任，但會審慎看待各界意見。

王美花表示，首先台電還是希望爭取得到政府的財政支持，以改善財務結構，財務支撐也會影響電價調整方案，評估後會再送到審議委員會討論，但目前尚無定案。

電價審議委員會3月召開，根據經濟部規劃，希望爭取歲計賸餘，最高盼獲得新台幣1500億元補貼，以控制台電債務水位、避免累虧加劇，不過實際補貼金額尚待主計處計算、確認。

台電為穩定物價，近年電價調整無法完全反映國際燃料價格，去年單年虧損新台幣1985億元，年底累積虧損達3826億元；行政院核定台電今年將再虧損1887億元。

為避免台電虧損雪球越滾越大，淪為資不抵債窘境，政府已連2年出手增資台電，去年度總預算增資1500億元、今年度增資1000億元，辦理穩定供電建設方案，另外疫後特別條例也撥補500億元給台電。（編輯：黃國倫）1130221