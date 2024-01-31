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用電透明化 台電「住宅租屋電費查詢專區」開放申請

2024/1/31 16:32（1/31 17:12 更新）
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圖為台北市公寓住宅電表。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北31日電）促進租屋市場用電資訊透明，台電在官網開設「住宅租屋電費查詢專區」，租客即日起可在台電各服務據點申請認證後，隨時上網查詢租屋處當期的每度平均電費，掌握租屋市場電費收取的合理標準。

台電透過新聞稿說明，為保護租賃雙方的隱私及權益，租客需攜帶「房屋租賃契約書」及「身分證明文件」，至台電各服務據點填表申請。

租客等待約3至5個工作天建檔完成後，即可在租約有效期間內，到官網的住宅租屋電費查詢專區，透過「簡易版」功能，輸入身分證字號及電話號碼，查詢用戶登記用電地址、當期電費計費期間、當期每度平均電價，以及是否具公共設施電費分攤等資訊。

此外，因電費繳納涉及房東個人隱私，租客若想查詢詳細資訊，可於臨櫃申請時檢附「房東書面同意書」，證明房東授權租客查詢電費資料，便可開放使用查詢專區「詳細版」功能，除包含簡易版內容，亦包括去年同期、本期用電度數、以及應繳電費總金額、繳費期限、過去繳費狀況等更加詳細的資訊。

相關文件皆可於查詢專區網頁下載。

台電指出，租客只需申辦一次，便可在租賃期間隨時掌握電費資訊及自身用電情形，而為保障房東個資安全，查詢功能僅開放至租客租賃契約結束日起60日內，後續若有續約或更換租客的需求，再持相關文件臨櫃辦理即可。（編輯：翟思嘉）1130131

#台電
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