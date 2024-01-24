台電虧損達3826億元 政院：將確保永續經營

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（中央社記者賴于榛台北24日電）台電截至去年底累虧達新台幣3826億元，經濟部表示，將向政院爭取1000億元以上補貼支持，政院今天回應，將持續與經濟部商討台電營運情況，確保台電公司永續經營及台灣能源穩定供應。

近年來國際燃料價格上漲，台電肩負政策任務吸收漲幅，截至去年底累虧達3826億元，舉債困難大增，並拖累特別股認購計畫。經濟部這2年也陸續增資台電，去年度總預算增資1500億元、今年度增資1000億元，辦理穩定供電建設方案，另外疫後特別條例也撥補500億元予台電，不過經濟部22日指出，為控制債務水位、避免累虧加劇，將再向政院爭取1000億元以上補貼支持。

台電22日向經濟部長王美花報告財務情況，王美花請台電進一步試算清楚目前財務情況，尤其是後續燃料成本走勢，因為台電與中油在天然氣價格部分有不同的預測，中油預估數字較低，國際煤價波動也要持續確認，另還要考量再生能源持續轉直供給民間需電企業時，可以為台電減少多少成本。

對於經濟部為台電爭取1000億元補貼，政院今天對記者表示，俄烏戰爭爆發後，全球原物料價格飆漲，燃煤最高漲5倍、燃氣最高漲7倍，幸虧有台電協助擔任政策工具，承擔相當虧損，才能抑制通貨膨脹，使台灣近幾年物價上漲情況相對世界各國明顯較低。

政院說明，政院將持續與經濟部就台電營運情況進行商討，確保台電公司永續經營及台灣能源穩定供應。

至於爭取的補貼預算來源為何，政院指出還在討論當中。不過，行政院長陳建仁去年曾說明，如果總決算確認還是有歲入歲出的賸餘，政府一定會持續加強財政紀律，優先還本、優先還債，而且積極投入各項建設，使台灣更堅韌。（編輯：張若瑤）1130124