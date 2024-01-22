接見美台商業協會訪團 陳建仁盼解決雙重課稅問題

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（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院長陳建仁今天接見美國台灣商業協會訪團時說，台美雙邊經貿有顯著成長，未來將持續投入預算，強化產業及投資環境，期盼與美國解決雙重課稅問題，為雙方產業、人才交流創造利基。

陳建仁致詞時說，這次訪團涵蓋高科技、能源、金融產業，顯示美商重視台灣市場，深入和台灣企業合作關係；他要特別對半年內2度訪台，深化台美關係的訪團主席柯拉克（Keith Krach）表達感謝之意。

陳建仁表示，一直以來，美台商業協會是推動台灣對美經貿關係的夥伴，不管是聯繫美國政府與立法部門、舉辦產業論壇、投書美國媒體、發布產業景氣調查報告，疫情後也定期訪台，成為美國企業了解台灣的窗口，跟台灣站在一起並肩合作。

陳建仁說，特別肯定美台商業協會長期對台灣經貿關係堅定支持、對投資台灣具備信心，過去3年台灣面對國際經貿環境、情勢巨大變化，但台灣經濟成長率仍高於全球平均值，向世界展現力量與韌性，也備受肯定。

陳建仁指出，未來政府將持續投入預算，強化產業及投資環境，強化台灣經濟韌性，並吸引全球投資台灣；台美雙邊經貿有顯著成長，據美國商務部統計，2023年1月到11月美國是台灣第2大貿易夥伴，台灣為美國第8大貿易夥伴，雙邊貿易額達1335億美元。

陳建仁說，投資方面，美國是台灣第3大外資來源國，也是台灣尖端科技的技術來源，台美透過雙方投資強化合作，例如半導體、AI、電動車等領域，台商赴美投資設廠、美國企業也加碼投資台灣，肯定台灣是安全可靠的投資地點。

陳建仁表示，為促進雙方投資，政府期盼與美國解決雙重課稅問題，這已經通過眾議院的委員會，希望美台商業協會協助向美國政府表達這議題的重要性，就美商對台投資可增加資金運用、降低稅務風險，為雙方產業、人才交流創造利基。

陳建仁指出，「台美21世紀貿易倡議」已簽署首批協定，正在就協定中的其他議題進行磋商；雙方將在經濟繁榮夥伴對話（EPPD）、科學貿易暨投資合作架構（TTIC）等平台，就供應鏈韌性、科學與技術、能源轉型等議題加強合作。（編輯：翟思嘉）1130122

行政院長陳建仁（右）22日下午在行政院接見美台商業協會（USTBC）訪問團，由美國前國務次卿柯拉克（Keith Krach）（左）率團訪問，陳建仁致詞表示歡迎，盼持續加強台美經貿合作。中央社記者裴禛攝 113年1月22日