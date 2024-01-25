政院首開中央道安會報 通過國家道安綱要計畫

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（中央社記者賴于榛台北25日電）行政院長陳建仁今天主持首次中央道路交通安全會報，聽取去年道安改善成效及今年工作重點，會中並拍板通過「國家道路交通安全綱要計畫」；中央道安會報委員廣納學者、專家，以及相關部會首長與22縣市首長。

政院去年陸續核定「行人優先交通安全行動綱領」與「行人交通安全政策綱領（2023-2027）」，並透過修法，以人、車、路、汽車運輸業、教育、執法、緊急醫療救護、保險及研發等9大面向為核心，推動道安改善，後於11月8日函頒「中央道路交通安全會報設置要點」，新設中央道路交通安全會報，預計每3個月召開一次會議，由行政院長擔任召集人。

政院會後透過新聞稿指出，陳建仁今天首次主持會議時指出，中央道路交通安全會報委員除相關部會首長，也包含22位縣、市長，以及相關學者與專家代表，期盼委員2年任期能不吝提出建言，讓台灣邁向「2050年道路交通事故零死亡」願景。

陳建仁表示，感謝各縣市政府努力改善道路安全，使去年1至11月及11月道路交通事故死亡人數，均較111年同期降低；他也提醒部會，道安改善的成果將具體呈現在道路事故的死傷人數上，因此績效指標應進行更詳細驗證，例如依照不同時間、地點、運具類型或行人年齡等，進行更詳盡分析。

委員在會中關心機車議題，陳建仁則說，全台約有1400萬輛機車，交通部目前已辦理機車駕駛訓練補助，希望達到每年至少4萬人受訓目標，並請研議如何擴大機車駕駛訓練補助規模，以及精進機車道路駕駛訓練計畫，盼有效降低機車交通事故發生率。

他表示，道路交通事故死亡或受傷當事者所使用的運具以機車為最大宗，請交通部及各地方政府持續推動公路公共運輸計畫，提高公共運輸普及率，降低私人運具使用，減少事故風險。

另外，針對砂石車、遊覽車、公車、貨車、計程車等職業駕駛人的管理、違規記點及取締等部分，以及部分職業駕駛人勤務超時問題，陳建仁要求交通部與勞動部協力合作，通盤考量改善措施。

陳建仁也要求持續透過學校教育、社會教育，提升高齡者及弱勢族群用路安全，並提醒金管會可針對駕駛人所投保的強制險外，研議檢討現行制度的可行性。

今天在會中也通過交通部擬具的「國家道路交通安全綱要計畫」草案。陳建仁說，請相關部會及地方政府，依據綱要計畫內容，訂定年度推動計畫及縣市執行計畫，並積極落實執行；政院後續將於每月工作會議定期列管各項重點計畫的辦理進度，並檢視關鍵績效指標（KPI）達標情形，同時要求執行進度落後的單位具體說明改善措施。（編輯：林克倫）1130125