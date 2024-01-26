公幼延長照顧新制上路 寒暑假每月最多負擔2千元

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（中央社記者陳至中台北26日電）過去公立幼兒園寒暑假不上課，延長照顧須由家長額外負擔，算起來甚至比私幼還貴。教育部近日通過補助要點，今年寒假起公幼延長照顧服務採定額收費，1個月最多新台幣2000元。

政府推動「準公幼政策」，補助就讀私幼的學費後，公幼的學費優勢減弱，且公幼多半下午4時就放學，寒暑假沒上課。教育團體曾估算，孩子如果都要參加延長照顧，家長整年下來的負擔可能超過私幼學費。

教育部去年7月舉辦全國教育局處長會議，台南市教育局長鄭新輝提案，透過增加中央補助，降低公幼延長照顧繳交費用，避免公幼處於招生劣勢。教育部長潘文忠當場承諾會向行政院爭取經費。

行政院長陳建仁去年11月視察基隆市公共化教保服務機構時，正式宣布113年寒假起中央將與地方政府共同補助公立幼兒園人事費用，確保提供延長時段的照顧服務，家長僅需繳交基本的延長時段費用。

教育部隨後於今年1月16日正式修正「補助公立幼兒園辦理延長照顧服務作業要點」，補助項目包括照顧服務人力的人事費、鐘點費、加班費差額，以及行政費用，寒暑假加托服務的午餐費、點心費等。

教育部今天回應中央社指出，新政策自113年的寒假起實施，幼兒園不論參加人數多寡，家長都只需繳交定額費用，不足的開班成本由政府編列經費補助。寒、暑假期間1個月繳交2000元；平日以每日服務2小時計算，每月約繳交1540元。

過去部分公幼延長照顧參加的幼童較少，成本須由家長平均分擔，導致收費高昂。實施定額收費後，以每班招收10人的規模估算，寒、暑假期間，家長每月最多可省下1萬570元；平日每月最多可省1000元。

教育部表示，113年度共編列10.3億元預算，因參與延長照顧服務涉及家長意願且剛實施，目前還難以估計受惠幼兒人數。

除了公幼，陳建仁日前視察基隆時也宣布，規劃今年7月進一步讓公共化幼兒園試辦臨時照顧服務。教育部表示，將挑選150個非營利幼兒園、公幼試辦，每園補助增置1名人力，並在各據點排定固定服務時段，提供育兒家庭臨時性支持措施。這項政策的經費約1.125億元，具體實施方式仍在規劃中。（編輯：管中維）1130126