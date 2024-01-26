39大學設立心理假 教育部研擬指引供實施參考

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（中央社記者許秩維台中26日電）不少大學重視學生心理健康，根據教育部統計，112學年第1學期已有39所大學實施心理假，教育部也研擬相關指引，預計近期就會發布，將提供各大學實施心理假時參考。

113年全國大專校院校長會議今天在台中市朝陽科技大學舉行第2天議程，學生心理健康逐漸受到重視，不少大學陸續增設心理假，希望提供學生喘息空間，心理假議題也受到關注。

教育部長潘文忠指出，根據教育部統計，112學年第1學期已有39所大學實施心理假，第2學期預計再增加4校；關於心理假的實施方式，牽涉到大學的學則，教育部予以尊重，教育部也研擬相關指引，預計近期發布，提供各大學實施心理假參考。

中央大學校長周景揚提到，中央大學設有心理假，生理生病和心理生病都一樣，會導致學生的學習效果不彰，雖然大學多半不點名，學生心情不好不去上課也不會怎樣，但學校設立心理假，是希望讓學生知道學校對他們心理健康的關心和重視。

周景揚認為，心理問題要拯救回來，比生理問題還困難，需要社會、家庭等支援系統，建議從小就要開始教育，讓學生學習「膽識」和「豁達」，面對網路時代的酸言酸語，很多人可能無法釋懷，因此要懂得豁達，而人生要做很多決定，學生不要怕做決策，才能生活得更健康。

龍華科技大學校長葛自祥也支持教育部考慮到心理假的實施並提供參考指引，他認同心理健康確實有其重要性，除了學生外，就連校長有時候也需要心理調適。（編輯：郭諭儒）1130126