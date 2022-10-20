學生自殺死亡5年增1.65倍 立委促改善心輔服務

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（中央社記者陳至中台北20日電）民進黨立委吳思瑤今天表示，學生自殺死亡數在5年內增加1.65倍，其中有些學生不曾尋求校內輔導，呼籲提升諮商人力、提供急診服務，讓諮商輔導空間更親近學生。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，並邀請國立大學校長列席備詢。民主進步黨籍立委吳思瑤指出，根據教育部統計，學生自殺死亡數從民國105年的64人，到109年成長為106人；通報數量則是從1089件，成長為8730件。

吳思瑤表示，自殺身亡的學生中，有6成不曾尋求學校輔導，可見機制有失靈、漏接的情形。除了人力不足，許多大學諮商預約要等1個月以上，學生遇到心理健康的緊急狀況，但只有11%學校設有心輔急診。

吳思瑤也現場詢問今天在場的大學校長，校內心理諮商空間設在何處。她舉出調查資料，3成大專是設在行政大樓，2成設在教學大樓，只有3%設在學生最易親近的宿舍區域。另外，許多學校有多個校區，卻不是每個校區都有心輔空間，學生往往須跨校區尋求協助。

海外不少大學，近年開始設置「心理健康假」，教育部7月也開會研議，預計近期提報青少年諮詢會定期會議討論。吳思瑤指出，國內的中山大學、實踐大學已設置心理假，台灣大學則透過學生保險，提供精神科門診相關補助，鼓勵學生就醫或尋求諮商。

民進黨立委何欣純也表示，每次聽到學生自殺，都感到遺憾和不捨，希望教育部通盤檢討，除了制度調整，也要和大學校長討論執行細節。

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對此，教育部長潘文忠表示，大學的輔導人力確實須改善，新年度預算有支持改善校園諮商空間，讓學生更容易親近。他並說現在檢討「學生輔導法」是個好的時間點，教育部已在討論中。（編輯：陳政偉）1111020

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。