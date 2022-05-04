心理及口腔健康司即起分家 衛福部第十司成立

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衛福部民國102年設立「心理及口腔健康司」，為回應民眾需求及專業發展趨勢，歷經9年努力，4日正式分家成立心理健康司及口腔健康司，衛福部長陳時中（中）期許兩單位各司其職，提升全國心理及口腔健康，中央社記者陳婕翎攝 111年5月4日

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）衛福部第十司今天成立，心理健康及口腔健康司正式分家，成立心理健康司及口腔健康司，衛福部長陳時中期許新成立的2個單位各司其職，提升全國心理及口腔健康，給予全面照護。

衛福部今天舉行心理健康司及口腔健康司成立記者會，自民國102年設立「心理及口腔健康司」，回應民眾需求及專業發展趨勢，歷經9年努力，今天正式分家，「口腔健康司」首任司長由衛福部主任秘書張雍敏兼代，「心理健康司」首任司長由原「心理及口腔健康司」司長諶立中擔任。

陳時中今天出席記者會致詞說，今天一踏進會場就感受到現場充滿愉快氛圍，「沒有參加過人家要分手這麼開心的」，從「心理健康及口腔健康司」變成「心理健康司及口腔健康司」，大家努力這麼久，雖然只加了一個「司」字，但背後代表提升民眾心理及口腔健康決心。

陳時中說，心口司分家後，相信對於民眾而言，最有感的將會分為2方面，心理健康司將積極努力建構社會安全網，尤其最近通過「精神衛生法」，將來會透過計畫型或任務型方式，從最基礎的社會心理健康到精神疾病照顧，強化心理健康前端預防，發展連續性心理健康照護機制及布建社區資源。

心理健康司長諶立中進一步說，現在處於壓力大的傳染病衝擊年代，加上台灣少子女化、高齡，心理議題越來越重要，未來將建立70多處社區心理衛生中心，為民眾提供可近性及連續性資源，增加支持服務項目，希望心理健康網絡的漏洞變小一點，接住所有需要幫助的人。

「心理健康司」分5科辦事，業務包括心理健康促進及自殺防治、精神疾病防治、毒品與酒精成癮防治、特殊族群處遇等，並新增司法精神醫療政策規劃、推動，以配合行政院強化社會安全網計畫、因應精神衛生法修法，持續完善心理健康服務，引領台灣的心理健康工作更茁壯。

至於口腔健康司，本就是牙醫師出身的陳時中說，口腔健康不但是社會健康指標，更是國家富裕指標，口腔照顧好，代表生活是富足的。過去他擔任牙醫師公會全聯會理事長時，他就額外注重潔牙，每個人從小有美麗的牙齒，年老後才能有健康的牙齒吃東西，身體才會好。

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衛福部主任秘書兼代口腔健康司長張雍敏說，除過去政策延續加強，未來新目標是因人口結構快速高齡化，改變國民口腔健康需求樣態，以及加強口腔癌全人整體照顧、精準醫療，另外還有健全弱勢、偏鄉及口腔照護資源缺乏地區服務體系，提升健康平權，以降低口腔醫療負擔。

「口腔健康司」分3科辦事，業務包括口腔健康政策規劃與推動、口腔衛生教育及預防保健推展、口腔醫療服務體系規劃與推動、口腔衛生醫事人力發展、口腔醫療品質與病人安全管理、照護服務輸送及資源布建、口腔醫療科技與國際發展等。（編輯：張芷瑄）1110504