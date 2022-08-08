自殺連3年成兒少前3大死因 家扶籲定期心理健檢

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）兒少心理健康不容忽視，家扶基金會今天指出，根據衛福部分析，自殺已連3年為12歲至14歲兒少死因前3名，籲政府應實施兒少定期心理健檢，家長也應多關懷、陪伴兒少。

剛升國三的小賢面對學業壓力、家人管教與家裡經濟擔憂，經常不自覺會用手指刮傷手腕，與家人衝突時還會激動地搥打自己的頭，後來透過輔導老師與社工關懷追蹤、協助小賢與家庭成員交流互動及衝突因應，孩子透過學習覺察情緒與表達感受，也漸漸減緩自傷行為。

家扶基金會今天發布新聞稿指出，剛進入青春期的國中生在環境期待與壓力下，煩悶的情緒無出口，有時會透過立即、強烈的行為或壓抑逃避的方式表達，難以有效地處理情緒與關係，再加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成日常生活改變與隔離孤立，對兒少心理健康也有負面影響。

家扶基金會指出，根據衛福部公布的2021年國人死因分析，自殺已連3年排名12歲至14歲兒少死因的前3名，其中12歲至14歲自殺通報人次5年來增加5.49倍，年齡層占比增加3.67倍，高於其他年齡層。

此外，根據家扶的「兒少對自我心情認識和抒發方式調查」也顯示，國中生一週內負向情緒比例皆高於其他兒少學齡，總是感到難過有12.0%、心煩19.1%、寂寞12.7%、憂鬱12.7%，出現想不開甚至想死念頭的比例也將近1成，更有超過1成國中生心情不好時會透過自我傷害來抒發情緒。

家扶指出，兒少透過學習和認識心理精神疾病有助辨識自己精神情緒狀態和求助，政府也應將國中生特定年齡層納入兒少自殺議題數據分析，並更進一步根據此擬定預防措施與處遇服務計畫。

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家扶指出，心理健康需求不是罕見的個人問題，社會環境更需包容承接每名有煩惱的年輕心靈，呼籲政府應實施兒少定期心理健檢及早掌握身心問題並處遇介入，兒少也應主動與信任者或大人討論心事困境並勇敢向資源管道求助，家長更應關懷與陪伴孩子度過青春期，讓孩子從關係中獲得支持與身心安全感，重視兒少心理健康。（編輯：陳政偉）1110808

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。